Salen a la luz conversaciones inéditas en la derrota de Topuria en la Casa Blanca: "Casi no veo nada..."

En las últimas horas han visto la luz imágenes, vídeos y conversaciones inéditas del día en el que Ilia Topuria perdió su invicto ante Justin Gaethje en la pelea que se organizó en los jardines de la Casa Blanca (UFC Freedom 250), con Donald Trump como gran espectador de lujo.

El luchador español cayó por K.O técnico en el cuarto asalto después de terminar la pelea con la cara totalmente ensangrentada y sin apenas visión en sus dos ojos. Fue su primera derrota en la UFC, dejando su récord en 17 victorias y una derrota.

El papel del hermano fue clave

Ahora, casi cuatro meses después de perder su invicto, se han publicado vídeos y conversaciones inéditas en exclusiva del transcurso del combate y de la importancia que tuvo su hermano Aleksandre Topuria, también luchador, que estuvo en la esquina animando, aconsejando y tomando una decisión totalmente clave.

"Casi no puedo ver nada"

Por ejemplo, una de las secuencias que se han visto la luz ha sido la de una conversación que tuvo lugar tras el tercer asalto, donde Topuria ya estaba al borde del k.o y llegó a decir "casi no puedo ver nada", a lo que su hermano reaccionó llamando al médico.

La escena no tiene desperdicio ya que el médico comienza a hacerle una prueba básica de visión a Topuria y decide que no puede continuar negando con la cabeza. No obstante, Ilia mostró que quería seguir peleando y el árbitro de la pelea, Marc Goddard, se pronunció para confirmar que el combate continuara: "Estoy a favor de permitir que esto continúe. Ilia, vuelve a comprometerte con la pelea, ¿de acuerdo?".

Una decisión que, viendo como era el estado de salud de Topuria, ha sido objeto de polémica en estas últimas horas. En ese cuarto asalto, el luchador español siguió siendo castigado por Gaethje y en el descanso su hermano avisó al árbitro de que se terminara la pelea: "Terminamos la pelea, terminamos la pelea", a lo que el árbitro Marc Goddard reaccionó poniendo punto y final al combate: "Aleks, gracias, hermano. Buena decisión".

"Eres el mejor, el mejor... esto es un deporte"

Después también se ha viralizado el momento en el que el hermano consuela a Ilia tras sufrir su primera derrota en la UFC: "Eres el mejor, el mejor, esto es un deporte, y eres un hombre, eso es lo más importante", le dice al oído antes de que su rival se preocupara por el estado de salud del español y saludara cariñosamente al equipo de Topuria.