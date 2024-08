Un rey 'asesino': Así envenenaba la ajedrecista Amina Abakarova

Una rivalidad que rebasó todos los límites... y que casi se cobró una vida. La ajedrecista Amina Abakarova está acusada de intentar envenenar con mercurio a su rival de toda la vida, Umayganat Osmanova, el pasado 2 de agosto, durante un campeonato de Daguestán celebrado en Makhachkala, en el sur de Rusia. Fue inmediatamente suspendida después de que su gesto fuera grabado por las de videovigilancia.

"En los primeros minutos sentí falta de aire y un sabor a hierro en la boca"

En el vídeo vemos a Amina Abakarova, de 40 años, entrando a la sala del torneo mientras mira a su alrededor. Después camina con cautela hacia la última fila de mesas al fondo de la habitación, saca un frasco de su bolso y vierte el líquido que contiene en el tablero de juego. Seguidamente frota el rey, única pieza que permanece todo el rato en el tablero, en la sustancia antes de salir sigilosamente de la habitación en la que poco después se celebraría el campeonato. Una acción más propia de una novela negra de Agatha Christie o Patricia Highsmith que casi acaba en gambito mortal.

Y es que los efectos del mercurio no se hicieron esperar, ya que tan sólo treinta minutos después del inicio de la partida Umayganat Osmanova, que se había sentado en el lugar donde se había derramado, detuvo el juego: "En los primeros minutos sentí falta de aire y un sabor a hierro en la boca", explicó. El campeonato se suspendió y Umayganat Osmanova fue trasladada en ambulancia al hospital tras sufrir "náuseas y mareos". Los médicos concluyeron que la causa probable era la exposición a vapores tóxicos; la rápida intervención le había salvado la vida.

"Hostilidad personal"

Al recibir el diagnóstico, los organizadores decidieron visualizar las imágenes captadas por las cámaras de videovigilancia. Así descubrieron con asombro el gesto de Amina Abakarova y procedieron a denunciarlo a la policía. Amina Abakarova explicó durante el interrogatorio que había roto un termómetro y esparcido mercurio sobre la mesa de juego de su oponente.

El objetivo, según ella, era "obligarla a abandonar el torneo". Admite una "hostilidad personal" hacia Umayganat Osmanova, pero afirma que el plan no era hacerle daño, sino "asustarla", según el informe policial. Las dos ajedrecistas, que se conocen desde la infancia, parecen tener una gran enemistad entre sí. Aseguran que Umayganat Osmanova, que venció a Amina Abakarova en una reciente competición regional, denigró posteriormente a su oponente y a sus allegados.

La Federación Rusa de Ajedrez anunció que la víctima estaba fuera de peligro; pudo volver a competir e incluso ganó un premio. Umayganat Osmanova también habló y dijo que todavía estaba en estado de shock: "Debería haber pasado unas cinco horas en ese lugar. No sé qué me hubiera pasado si no me hubiera dado cuenta", dijo al tiempo que recordó que también había caído enfermo otra jugadora y un miembro de la organización del torneo.

¿Prohibición de por vida?

Amina Abakarova se enfrenta ahora a hasta tres años de prisión, según The Mirror. Andrey Filatov, presidente de la Federación Rusa de Ajedrez, también confirmó que fue suspendida temporalmente de las competiciones rusas de ajedrez: "Estamos esperando los resultados de la investigación policial. Si es declarada culpable, nuestra reacción será firme" con "quizás una prohibición de por vida".

La ministra de Deportes de Daguestán, Sazhida Sazhidova, también expresó su consternación: "Como muchos otros, estoy perpleja por lo sucedido y las motivaciones de una competidora tan experimentada como Amina Abakarova son incomprensibles". Señaló que las acciones de la ajedrecista "podrían haber llevado a un desenlace de lo más trágico, amenazando las vidas de todos los presentes, incluida la suya propia" . "Ella ahora debe responder por sus acciones ante la ley", apostilló la ministra.

