Récord de 'burpees' durante un año: 66.795

Félix Soria comenzó hace un año su desafío. Día uno de enero, un 'burpee'; día dos: "Pues dos burpees y así hasta completar el año". Así lo cuenta el atleta en una entrevista concedida a Antena 3 Deportes: "Me planté el día 31 de diciembre teniendo que hacer 365 y los hice. Uno cada 3 segundos y batí récord, tardé 20 minutos y 4 segundos".

Por esa perseverancia y constancia Félix consiguió batir el récord de ser el hombre que más 'burpees' ha hecho en el mundo durante un año. Eso es algo que no se había planteado. Todo comenzó por amor al deporte: "Desde que tuve cáncer, leucemia, me centré en el deporte y en hacer todo aquello que me hace ser feliz".

Félix relata así su momento más complicado: "Cuando llegué al día 200, fue una barrera. Superar más de 200 'burpees' diarios se hizo cuesta arriba, pero lo fui superando día a día".

No falló ni cuando se hizo un esguince en el tobillo durante una carrera el pasado mes de mayo. Durante su desafío siempre estuvo muy bien acompañado: "Mis compañeros de gimnasio, mi sobrino y mi hijo de seis años me solían acompañar en alguna de estas series".

Félix es excampeón de España de boxeo y actual entrenador de crossfit. En total hizo 66.795 'burpees'. Es uno de los ejercicios más completos: "Movimientos exigentes y odiados en los entrenamientos físicos". Nos asegura que seguirá con más desafíos, pero dice que ya no serán diarios: "Ha sido una satisfacción acabarlo, ahora me siento más liberado", cuenta tras conseguir el récord Guinness.