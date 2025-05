El Raid Bimbache 2025 resucita en Marruecos: una odisea de 476 km que desafía los límites

La espera ha merecido la pena. El Raid Bimbache, la legendaria carrera de aventura española, ha despertado de su letargo de 15 años con una edición inolvidable en Marruecos.

Organizada por el aventurero extremo Antonio de la Rosa, la prueba ha reunido a 39 equipos de 19 países en una travesía de 476 km que combinaba disciplinas como trekking, mountain bike, rápel y orientación.

Desde la ciudadela de Ait Ben Haddou hasta las cascadas de Ouzoud, los participantes se han enfrentado a desiertos abrasadores y montañas nevadas, poniendo a prueba su resistencia, estrategia y trabajo en equipo.

El equipo de Antena 3 Deportes ha tenido la oportunidad de hablar con Juan Francisco Marín y José María Espinar, del grupo Datacon Priego de Córdoba, quienes han relatado su experiencia en el Raid.

Solo 7 equipos completaron el recorrido

La dureza del recorrido quedó reflejada en las estadísticas: solo siete equipos completaron el 100% de la prueba, que vuelve a formar parte de las AR World Series. Aunque lo más complicado fue el sueño, o su ausencia: "Una persona no entrena el no dormir. No puedes dormir mucho; si no, no llegas a meta", explicaban. Además, han querido destacar que "no se habla de dormir, sino de resetear el cerebro".

Pero, a pesar de la dureza del reto, los participantes vivieron una gran experiencia que no se querían perder por nada en el mundo: "Sabíamos que teníamos que ir, como fuese. La experiencia ha compensado". Para una carrera tan extrema, la preparación es fundamental: "Requiere muchos meses de entrenamiento, incluso años", relataban.

Las emociones también definieron la prueba: "Durante meses, piensas que estás por encima del resto de personas, tantos momentos malos, lo ves todo mucho más cómodo. Te sientes invencible", declaraban.

Lágrimas tras cruzar la meta

Al cruzar la meta, las sensaciones explotaron: "Es una mezcla de sensaciones, te invaden las emociones, pelos de punta, te afloran lágrimas".

El dominio fue francés. El 400 Team se llevó la victoria con un tiempo de 85 horas. Le siguieron Absolu Raid-Cap Ganguise y MUC Expenature, completando un podio de élite en una edición marcada por jornadas maratonianas y condiciones extremas.

El Raid Bimbache 2025 no solo ha marcado el regreso de un ícono, sino que ha reafirmado su lugar como una de las pruebas más exigentes y auténticas del mundo, celebrando la exploración y la superación en estado puro.

