Priscila Heldes genera debate tras jugar un partido embarazada de 5 meses

Priscila Heldes, voleibolista y capitana del Fluminense, se ha convertido en protagonista en las redes sociales tras disputar un partido embarazada de cinco meses, lo que ha generado un intenso debate sobre si es apropiado que una deportista compita en ese estado.

La jugadora brasileña, de 33 años y con casi seis meses de gestación, participó en el encuentro de cuartos de final de la Superliga de voleibol frente al Sesi Bauru. Con una barriga ya visible, Heldes formó parte del equipo que acabó eliminado tras caer por 1-3 en el marcador.

Objetivo: no caerse boca abajo

Ante las preguntas de los medios, la propia Heldes explicó que cuenta con la aprobación médica para seguir jugando. Según detalló ella misma, la principal precaución médica que recibió fue la de evitar caer de barriga: "Hay algunas cosas que no puedo hacer, pero es más bien tener cuidado, no caerme boca abajo, pero fuera de eso, eso es todo. Como ya hago deporte, no es algo que haya empezado después del embarazo, así que no hay problema", aclaró.

"No soy la primera en seguir trabajando durante el embarazo, ni seré la última y eso es maravilloso"

Tras el partido, la brasileña de Belo Horizonte compartió en sus redes sociales un mensaje reflexivo para explicar cómo vive su embarazo mientras continúa con su carrera profesional. "Cada gesto es único pero si hay algo que compartimos durante ese proceso es el descubrimiento de una fuente increíble dentro de nosotros. Existen dudas, soledad, agotamiento, pero todos los momentos que crees que no podrás, vas para allá y te superas como si lo hubieras estado haciendo toda tu vida", escribió.

En la misma publicación, Heldes reivindicó el derecho de las mujeres a seguir activas durante el embarazo: "No soy la primera en seguir trabajando durante el embarazo, ni seré la última y eso es maravilloso. Que tú, mujer, nunca olvides que puedes ir mucho más allá de lo que imaginas y que puedes lograr cosas increíbles".

Controversia en redes sociales

La decisión de Heldes ha desatado una oleada de comentarios en redes sociales. Mientras algunos usuarios consideran que seguir compitiendo con un embarazo tan avanzado conlleva demasiados riesgos, otros defienden que, al ser una deportista de élite y contar con la aprobación médica, no debería haber obstáculos para que continúe en activo.

