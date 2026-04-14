Precisión del 100%: el robot humanoide que no falla en la Liga de baloncesto de Tokio gracias a la IA

La nueva estrella de la cancha tiene ruedas como pies, plataformas como manos para lanzar y su torso está repleto de sensores ocultos tras la camiseta de su equipo. Su cabeza es una cámara digital que le permite tener controlado su entorno. La Inteligencia Artificial se encarga de sus movimientos, casi perfectos, que imitan a los humanos.

Realiza tiros libres con precisión absoluta y nervios de acero. No le sudan las manos ni le tiembla el pulso al lanzar. Sus tiros tienen una precisión del cien por cien y, tras encestar, él mismo celebra su logro recorriendo la cancha y buscando el apoyo de la afición.

2 metros y 19 centímetros y pesa 74 kilos

Este robot, el Alvark Tokio 97, se ha presentado en la Liga de baloncesto de Tokio durante el descanso de uno de los partidos. Es el resultado de muchos años de trabajo y la sorpresa del público ha sido máxima tras su actuación, casi humana, en la cancha.

Mide dos metros y diecinueve centímetros y pesa 74 kilos: una mecánica bien trabajada y no precisamente en un gimnasio. Todo su desarrollo y fabricación se ha llevado a cabo en un taller donde, durante varios años, se han realizado pruebas desde los primeros prototipos hasta llegar al modelo final. Se mueve con baterías de coche eléctrico y la Inteligencia Artificial ha sido clave para la consecución de sus movimientos.

"Comprimimos años de aprendizaje humano"

"Con la IA hemos comprimido años de aprendizaje humano en tan solo unos minutos superando limitaciones y consiguiendo movimientos antes imposibles", eran las palabras de Tomohiro Nomi, líder del proyecto CUE, unidad de proyectos humanoides.

Este jugador humanoide es la versión más avanzada y moderna de la serie de robots CUE impulsados por Inteligencia Artificial. Son capaces de encestar desde casi 25 metros y anotar dos mil tiros libres seguidos, entrando en el libro Guinness de los récords.

A pesar de tanta precisión y perfección en la cancha, después de varios tiros libres encestados podemos estar tranquilos: la tecnología también falla y la perfección, en algunos momentos, se vuelve imperfecta.

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