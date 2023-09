Polémica en Irlanda: critican a una mujer por entregar medallas a todos los niños excepto a una negra

En las últimas horas se ha viralizado un vídeo en redes sociales en el que se puede ver como una mujer está entregando medallas a todos los niños de una competición de jóvenes gimnastas en Irlanda (sucedió en 2021), a todos menos a una niña de raza negra.

La niña espera paciente pero nunca recibe la medalla

No se sabe al 100% si el vídeo está cortado pero en lo que se muestra la mujer pasa de la pequeña y no le entrega la medalla. La niña, sonriente durante todo el vídeo, espera pacientemente su turno hasta el final, cuando ya se da cuenta de que no se la iban a dar, es ahí cuando empieza a mirar a un sitio y a otro desconcertada y triste.

En los comentarios al vídeo se puede apreciar la indignación de algunos usuarios que tildan a la mujer de machista: "El racismo y el fascismo son un cáncer mundial", dice uno de ellos. En la entrega se puede entender que todos los participantes recibían un premio en forma de medalla por participar.

Tras la polémica, la Federación Irlandesa de Gimnasia ha tenido que salir al paso para comunicar que no estaban al tanto de lo que sucedió y que además no recibieron ninguna denuncia previa sobre el incidente.

Simone Biles, indignada

Este mismo organismo ha investigado a la trabajadora que entregó las medallas y esta admitió que no fue intencionado pero que reconoció que su acto fue inaceptable. También aseguró que tras el evento se dirigió hacia su familia para hacer entrega de la medalla, e intentó incluso disculparse con ellos y especialmente con la niña, algo que rechazaron.

"Cuando circuló este vídeo me rompió el corazón verlo. ¡No hay lugar para el racismo en ningún deporte, en absoluto !", comentó la atleta estadounidense, Simona Biles.

Biles regresó en agosto

La gimnasta más galardonada de la historia de Estados Unidos regresó a la competición oficial a principios de agosto por primera vez desde los Juegos de Tokio y ganó el US Classic de Chicago con una gran actuación en los ejercicios de barras asimétricas, equilibrio, suelo y salto.

La ganadora de siete medallas olímpicas -de ellas cuatro oros- volvió tras 732 días de ausencia en donde se pudo centrar en su bienestar mental.