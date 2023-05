De la petanca sí se puede vivir y Jesús Escacho es el ejemplo: "He tenido mucha suerte"

Jesús Escacho, 20 años, ha conseguido algo que parecía imposible. Ha logrado ganarse la vida practicando el deporte que más le gusta, demostrando que de la petanca se puede vivir. "Estoy viviendo completamente de la petanca", afirma con orgullo al equipo de Antena 3 Deportes.

Una rutina que apareció por casualidad

Una historia de amor que empezó de casualidad, ni la petanca le esperaba, ni él se imaginaba que terminaría jugando. Y es que él mismo lo confiesa: "Un día me aburría en casa y dije: 'venga vamos al parque a echar unas bolillas'". Ese día marcó un antes y un después en su vida: "Desde entonces ya no he parado de jugar".

De la nada al todo

El descubrimiento del talento que tiene ha provocado que esta relación se estrechase más aún. En un primer momento comenzó a tirar las bolas como un pasatiempo y poco a poco se fue metiendo en el mundo de la competición. Tanto lo ha hecho, y tan bien le ha salido, que se ha proclamado campeón del mundo en Dinamarca.

"Era muy injusto que que alguien como Jesús no se pudiera ganar la vida con la petanca"

Sus resultados no han pasado desapercibidos para algunas marcas que no han dudado en apostar por él. Actualmente su patrocinador principal es una popular marca de patatas, 'Patatas Gómez'. Van a apoyar su carrera durante cuatro años y no entienden como nadie lo estaba haciendo anteriormente, "Era muy injusto que alguien como Jesús no se pudiera ganar la vida con la petanca", desvela Eduardo Ramos, director comercial y socio.

La entidad no se ha fijado únicamente en él por su potencial deportivo, si no que también lo ha hecho por su forma de ser y su personalidad. Ellos tienen claro que todas las personas que se relacionen con la marca deben cumplir una serie de requisitos, y Jesús Escacho lo hace. Representa a la perfección los tres valores que defiende la empresa: "compañerismo, implicación y honestidad", en ese orden los enumera Eduardo.

Sigue la rutina de cualquier profesional

La perseverancia y la consistencia también son dos de los puntos fuertes de Jesús, y son dos claves fundamentales en la vida de un deportista profesional. Como tal, le dedica muchas horas a la petanca. Entrena 4 ó 5 veces por semana, y lo hace durante 2 ó 3 horas cada día.

Con un eslogan por bandera

Su talento sumado a todo el tiempo que le dedica hacen que Jesús Escacho se gane la vida con la petanca. Algo que no está al alcance de cualquiera y de lo que se siente muy afortunado: "He tenido mucha suerte de poder vivir de la petanca". Porque, aunque a algunos le parezca una broma, Jesús Escacho ha demostrado que: "De la petanca se puede vivir".