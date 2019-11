Paco, el jinete de casi cien años que susurraba a los caballos

Paco lleva toda una vida dedicada a los caballos. A sus 97 años, sigue dando muestras de su auténtica maestría para domarlos.

El jinete, que es conocido en Galicia por su relación con los caballos, ha reconocido a Antena3 que su auténtico secreto es la insistencia.

Hace nueve años que Francisco ya no monta: "Yo estoy desentrenado, el caballo, no", bromea. El jinete asegura que "montar te sacude las cervicales", por eso ya no lo hace.

"El caballo te sacude, no vas montado en un sofá", asegura Paco, que todavía sabe cómo enseñarle a andar hacia atrás sin necesidad de utilizar las propias manos.