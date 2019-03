Sergio García: "Al Clásico por supuesto que llevaré la chaqueta verde"

Sergio García, flamante ganador del Masters de Augusta, habló en El Transistor de todo lo que ha supuesto su triunfo en el Masters y reconoció que tuvo que probarse varias chaquetas hasta dar con la apropiada.

"Es muy bonito poder llevar esta chaqueta verde, es muy emblemática. Tienen muchas medidas y probamos varias. Al final dimos con la apropiada", indicó Sergio García.

"Me casaré como se debe, aunque lo hablamos", bromeó el castellonense sobre la posibilidad de casarse con la chaqueta verde.

Sergio García recordó la espectacular semana que ha vivido: "Fue una semana espectacular y ayer fue precioso. No sólo por ganar y todo lo que significa y los recuerdos que te vienen sino sobre cómo me he sentido. Hasta en los momentos complicados estuve tranquilo y gracias a eso acabe un nivel muy alto y ganando".

El golfista de Borriol reconoció que ha pasado malos momentos y que como todo deportista se pasan "momentos buenos, malos y regulares. Todos tenemos altibajos y hay que lidiar con ellos".

¿Que sintió al embocar la bola en el desempate ante Rose y proclamarse campeón? García explica que "muchas cosas,muchas memorias de muchos torneos, de posibilidades ganadas y perdidas. Muchísimas sensaciones y mucha felicidad y mucha rabia. Una rabia buena, contenida que al final después de muchos años dejé salir".

"Si fuera futbolista sería un Modric. Es un jugador que me gusta mucho. Yo también soy explosivo al pegarle a la bola, pero su visión de juego esincreíble y me quedo con eso. Me asemejo por los tipos de golpes que soy capaz de ver cuando estoy en el campo", indicó Sergio.

El de Borriol admitió que le haría ilusión poder realizar un saque de honor en un partido del Real Madrid en el Bernabéu.

"Estaría bien. Sería bonito. Para el Clásico sí que estoy. En algún momento harán algo", aseguró Sergio.

"Bale me felicitó ayer. Cuando él se lesionó le mande un mensaje. Y él me dio la enhorabuena y me dijo que estaba encantado", explica Sergio.

"La chaqueta te la dejan llevar durante un año pero a partir del año que viene la chaqueta se queda en Augusta. La llevaré para que la gente puede verla. Al Clásico por supuesto que la llevaré", concluyó Sergio.