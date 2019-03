La Selección gana a Suecia y pasa a la segunda ronda como primera de grupo

La selección española de balonmano selló su clasificación como líder del grupo C a la segunda fase del Europeo de Polonia, tras imponerse este miércoles por 24-22 a Suecia, en un encuentro en el que los goles de Julen Aginagalde en la primera parte y las paradas de Gonzalo Pérez de Vargas en la segunda condujeron a España a la victoria.

Un triunfo que permite a España acceder a la segunda fase del torneo, en la que se medirá con Dinamarca, Rusia y Hungría, con el máximo de puntos posibles, cuatro, una cifra que pone a los de Manolo Cadenas en el camino de las semifinales.

Tras los dubitativos arranques de partido ante Alemania y Eslovenia, España sí pareció entonada desde el comienzo del partido, o al menos, con la ideas mucho más claras, sobre todo, en ataque, donde la presencia de Joan Cañellas tranquilizó el juego del equipo español.

La defensa sueca, un problema

Y es que el central no pareció tener dudas en ningún momento de cuál era el mejor camino para superar el rocoso 6-0 defensivo de los suecos, mover y mover el balón de lado a lado hasta encontrar el momento preciso de hacer llegar el balón al pivote Julen Aginagalde.

La fórmula que sirvió para que España se pusiese por primera vez por delante en el marcador (4-3) a los once minutos de juego, tras un gol del propio Aginalgade, que con anterioridad había forzado hasta dos penaltis. Más problemas tuvo el conjunto español para asentar su defensa, en especial, para controlar los lanzamientos lejanos del lateral derecho Johan Jakobsson, que firmó tres de los cinco primeros goles del equipo escandinavo.

Goles que no mermaron la confianza del portero Gonzalo Pérez de Vargas, de nuevo titular por los problemas físicos de Arpad Sterbik, que con sus paradas pareció acabar por activar a la defensa española. Una mejoría defensiva que junto con la "vía" Aginagalde, que cerró el primer tiempo con un total de cuatro goles, permitió a España dar un pequeño estirón en el marcador (11-7) a menos de cuatro minutos para el descanso.

Aguinagalde volvió a ser la referencia

Ventaja que se vio rápidamente reducida a la mitad (12-10) en el momento que el conjunto español se olvidó de buscar a Julen Aginagalde, un problema no sólo irresoluble hoy para la defensa sueca, sino para cualquier equipo del mundo. Algo que parecieron olvidar los de Manolo Cadenas en la segunda mitad, en la no fueron capaces de conectar ni en una sola ocasión en los primeros trece minutos con el pivote español, hecho que no desaprovechó Suecia para reducir su desventaja a tan sólo un tanto (16-15).

Un peligroso momento que España solventó gracias a las intervenciones de Gonzalo Pérez de Vargas, que cerró el choque con un 41 por ciento de paradas, permitieron a la selección española alcanzar de nuevo una confortable renta de cuatro tantos (19-15) superado el ecuador del segundo parcial.

Diferencia que el conjunto español no logró aumentar todavía más debido a su incapacidad para gestionar positivamente la superioridades numéricas de las que gozó en la segunda mitad, una asignatura que los "hispanos" deberán aprobar, si quieren realmente aspirar al oro en Polonia, Sin embargo, el oficio de España impidió que Suecia llegase a poner nunca en peligro una victoria (24-22), que permite al conjunto español arrancar la segunda fase con un total de cuatro puntos, dos más de los que sumarán alemanes y suecos, los otros dos clasificados del grupo C.