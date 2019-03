Kevin López brilla y se mete por primera vez en semifinales de 800

El sevillano Kevin López, plusmarquista español de 800 metros, se clasificó por primera vez para las semifinales de unos campeonatos del mundo al terminar tercero en la cuarta serie con un tiempo de 1:46.06. El holandés Thijmen Kuipers pegó un fuerte tirón antes del primer paso por meta y López estaba tercero al toque de campana.

Luego cedió dos puestos en la última curva, pero sacó a relucir su buen remate para ganar plaza directa en semifinales, a las que accedían los tres primeros de cada serie. En los dos Mundiales anteriores en los que participó, Kevin López había sido eliminado en la primera ronda, igual que en su única experiencia olímpica (Londres 2012). El sevillano regresará este domingo a la pista para luchar por un puesto en la final.

"Mañana veremos, yo me conformo con estar al menos en la lucha por un puesto. No he tenido en ningún campeonato la oportunidad de luchar y en este quiero llegar al último 100 con ellos y pelearlo", dijo el plusmarquista español de 800 metros al aire libre.

El sevillano entró tercero en su serie con un tiempo de 1:46:06, tras remontar en la última recta, y se clasificó por primera vez en su carrera para semifinales en unos campeonatos del mundo. "Al final he tenido que hacer un poco de zigzag, pero me he encontrado muy bien", señaló López, quien consideró que las eliminatorias han sido "muy duras" y las semifinales "van a ser una locura".

"Entrar en la final va a estar muy, muy complicado", admitió el plusmarquista español, quien también aseguró que este año está entrenando "mejor que nunca".

Sobre el posible dopaje de Onyia

El atleta sevillano cree debería sancionarse "de por vida" a Josephine Onyia, plusmarquista española de 100 metros vallas, que no viajará a los Mundiales de Pekín por un supuesto positivo por dopaje.

"Si es oficial, creo que la primera vez la deberían haber sancionado de por vida. Los que son tramposos, son tramposos por naturaleza, y la mayoría van a repetir", dijo el mediofondista, tras clasificarse para las semifinales de 800 metros del campeonato del mundo.

El sevillano no ocultó su enfado tras el anuncio de la Federación Española de que la atleta, de 29 años y que ya estuvo cuatro años suspendida por dopaje, causa baja en la expedición española que iba a trasladarse a la capital china.

"Parece que le da igual", insistió López al referirse a la condición de múltiple reincidente Onyia, que la aboca a una suspensión a perpetuidad. López añadió que le parecería mal que la federación diera una plaza para el Mundial a la atleta de origen nigeriano si ya conocía de antemano su positivo, aunque matizó que el ente "no tiene la culpa" porque está obligada a convocar a los atletas con las marcas mínimas que cumplan los requisitos.

"Esto es un tema muy complicado, porque a la federación se le obliga a llevar a alguien que cumple los requisitos. Si los cumple, tiene que llevarlos, porque si no entraríamos en un tema de discriminación. Si hay cualquier dopado que ha cumplido su sanción y hace mínima, la federación se lo tiene que comer y traerlo", explicó el sevillano.