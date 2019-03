Joana Pastrana: "Ya que estamos, por qué no batir todos los récords que estén en nuestras manos"

La española Joana Pastrana (15-1), que logró esta noche retener su título mundial del peso mínimo de la FIB frente a la mexicana Ana 'La Bronca' Arrazola, ya piensa en una reválida contra la alemana Tina Rupprecht, la única que le ha ganado, en el que sería el combate de sus "sueños".

"Por su puesto, en mi cabeza es el nombre que más suena. Si se diese sería el combate de mis sueños, el que quiero realizar", dijo a EFE sobre una revancha contra Tina Rupprecht. "Siempre hay algo en mente, pero lo siguiente es trabajo del mánager, ya sea una defensa o una unificación".

Todo en su cabeza

"Estoy muy contenta, muy orgullosa de tener otro éxito a las espaldas. El plan ha salido a la perfección. Pensábamos que iba a dar un paso al frente pero cuando ha visto nuestra contundencia ella ha sido más precavida y nos ha dejado trabajar mejor. Me he sentido muy cómoda, ha entrado lo que practicábamos y ella no ha pasado la línea que pensábamos que iba a entrar. Muy contentos", dijo Joana Pastrana sobre la pelea.

Un combate que se decidió de forma clara, por decisión unánime, (100-90, 99-91 y 99-91): "La verdad es que sí me lo esperaba. En mi cabeza iba haciendo los cálculos después de cada asalto y es lo que yo pensaba que iba a suceder", declaró.

El récord de Castillejo en la mente

La boxeadora española valoró también el ambiente que se dio en la Ciudad Deportiva Navafría de Moralzarzal (Madrid), que rozó el lleno: "Sobre todo cuando entraban las manos claras se venía la gente arriba y yo tenía que controlarme, porque si te dejas llevar en esos momentos es donde te puedes equivocar y sí que sentía a la gente".

Con esta victoria, Joana Pastrana igualó a Kiko Martínez con dos defensas del título exitosas y solo tiene por delante a Javier Castillejo, con cinco: "La verdad es que, ya que estamos, por qué no batir todos los récords que estén en nuestras manos, así que eso intentaremos", concluyó.