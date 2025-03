Enmanuel Reyes Pla, bronce de boxeo en París: "Mi objetivo es el cinturón de campeón del mundo"

Su vida ha estado marcada por una lucha constante. Con 31 años, 'El Profeta' es uno de los boxeadores españoles con el futuro más prometedor. Enmanuel Reyes nació en el país en el que el boxeo es una religión. "Comencé a boxear a los seis años, lo hice para defenderme, porque en el colegio me caneaban", recuerda. No tardó en enamorarse de este deporte. En Cuba, compitió a nivel profesional, pero la vida en la isla no era fácil y en 2017 decidió huir en busca de un futuro mejor. "A un deportista de alto nivel en Cuba lo tienen como en una cárcel. Es muy difícil salir de la isla".

"Me dijeron que la medalla la había hecho el mejor joyero de Francia, pero yo creo que ese día no estaba centrado con la aleación"

Su viaje a Europa no fue sencillo. Viajó a Rusia, Bielorrusia, Austria, y terminó en un campo de refugiados en Europa, donde pasó algunos meses. Parte de su familia vivía en A Coruña desde hacía casi dos décadas y finalmente logró reunirse con ellos. Su tío le ayudó en la aventura.

A pesar de los obstáculos, el destino le tenía preparado un futuro brillante en el boxeo. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ya como español, rozó la medalla, y en París 2024 alcanzó el podio. En los últimos juegos, Reyes se colgó la medalla de bronce en la categoría de 92 kg.

"Pero la medalla de bronce tenía truco", nos recuerda sonriente. "Me dijeron que la había hecho el mejor joyero de Francia, pero yo creo que ese día no estaba centrado con la aleación, salió malísima, menos mal que gracias a un tutorial está como nueva", bromea Reyes señalando que algo tan simbólico, que representa sacrificio y esfuerzo, debería durar "para siempre".

"Me siento también español, porque España me ha permitido encontrar mi sitio"

Después de una exitosa carrera amateur, y tras colgarse la medalla olímpica, Reyes ha tomado la decisión de dar el salto definitivo al boxeo profesional. "Ahora mismo mi objetivo es conseguir el cinturón de campeón del mundo", afirma Reyes. La transición al profesionalismo no es sencilla, pero su entrenador, Chano Planas, tiene un plan: ganar al menos media docena de combates profesionales antes de que termine 2025, con la intención de crear una tarjeta de presentación que le abra las puertas del boxeo estadounidense.

Reyes, que entrena entre A Coruña y Madrid, sigue estando becado por el equipo nacional, no pierde de vista 2028, pero el foco ahora está en la competición profesional, donde los desafíos son mucho mayores y las recompensas también.

Aunque nacido en Cuba, y con el barrio de San Miguel del Padrón de La Habana en el corazón, Reyes Pla se siente profundamente agradecido a España, un país que le ha brindado la oportunidad de "reorientar su vida", dice. "Me siento también español, porque España me ha permitido encontrar mi sitio, es un honor representarla, y vivir en Galicia, un privilegio", concluye.

