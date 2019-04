"Os espera el infierno": las declaraciones homófobas de la estrella del rugby australiano

Cuenta con más de 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram y ha compartido un mensaje que ha levantado mucho revuelo. Se trata de Israel Folau, estrella del rugby australiano, que ha recibido una sanción por parte de la Federación Australiana por publicar un contenido que consideran "inaceptable".

La imagen, que dice que "borrachos, homosexuales, adúlteros, mentirosos, ladrones, ateos e idólatras" irán al "infierno", va acompañada de un mensaje: "Aquellos que vivan en pecado irán al infierno, a menos que se arrepientan. Jesucristo les ama y les da tiempo para dejar atrás el pecado y acercarse a él".

La Federación cree que este mensaje "no representa los valores del deporte y constituye una falta de respeto hacia los miembros de la comunidad del rugby".

Gareth Thomas, exjugador galés que declaró su homosexualidad en 2009, ha respondido al mensaje de Folau en Twitter: "No escribo esto con odio ni enfado hacia los comentarios de Folau. Lo escribo con simpatía. Para todos aquellos que leáis lo que ha dicho, no os dejéis influenciar por sus palabras. Sed las mejores personas y sed VOSOTROS. Quienquiera que VOSOTROS seáis. El infierno no os espera. La felicidad os espera".