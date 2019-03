Carolina Marín, a la final de Singapur tras ganar a Ji Hyun Sung

La jugadora española de bádminton Carolina Marín se ha clasificado para la final del Abierto de Singapur tras vencer en semifinales a la surcoreana Ji Hyun Sung (21-9, 21-12), por lo que avanza a su tercera final consecutiva en las BWF World Superseries tras las logradas en Malasia y La India.

La onubense, número dos del ranking mundial y cuarta favorita del torneo singapurense, superó con relativa facilidad a la jugadora asiática, que acusó un parcial de 6-0 en la primera manga y otro de 7-0 en la segunda y que nada pudo hacer ante el empuje de la andaluza.

De esta manera, Marín buscará resarcirse de las dos finales perdidas anteriormente, aunque enfrente tendrá a la número uno del mundo, la taiwanesa Tzu Ying Tai, que le derrotó en Malasia -en La India la local Pusarla Sindhu se proclamó vencedora-.

Carolina Marín se mostró "muy contenta de haber conseguido una final más", subrayando que "ya son tres seguidas" y advirtiendo de que "este domingo va a ser totalmente diferente y voy a salir a por todas".

"He estado cómoda en la pista. Había más aire en el pabellón y lo he controlado bastante bien. Le he demostrado a la coreana desde el principio que quería ganarle, he hecho muy bien la estrategia y he estado muy concentrada", dijo Marín.