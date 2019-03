Bragado bate el récord de edad en marcha: "No hay más que entrenar y disfrutar de lo que haces"

Jesús Ángel García Bragado, el 'abuelo' de la 15 edición de los Mundiales de Atletismo, ha batido el récord mundial absoluto al intervenir por duodécima vez en una competición, la de marcha, que ganó en su debut hace 22 años en Stuttgart. Con 45 años y 316 días, es el atleta de más edad de todos los que participan en Pekín 2015, 29 años mayor que el 'benjamín', el japonés Sani Brown, que compitió en 200 metros con 16 años y 172 días. Le faltaban seis años para nacer cuando el madrileño ya era campeón del mundo.

Bragado dice que no hay mucho secreto para su longevidad deportiva: "No hay más que entrenar y disfrutar de lo que haces. Al final de cada temporada pienso que tengo suficiente energía y motivación para seguir un año más. Todavía soy competitivo pero con 45 años no puedo luchar por medallas en Pekín. Sería magnífico repetir el 12º puesto de Moscú".

"La edad se nota sobre todo porque llevo 25 años machacándome. Espero que el cuerpo tenga memoria y sepa sacarlo cuando lo necesita en esa pelea final. Tener esa quinta marcha a partir del km 40", dijo Bragado.