La AMA recomienda suspender a Rusia por dopaje

La AMA hizo público el informe elaborado por esta comisión, en el que acusa, además, a los servicios secretos rusos de intimidación y recomienda la suspensión a perpetuidad por dopaje de cinco atletas y cinco entrenadores.

El presidente de la Comisión, Richard Pound, precisó que la recomendación de suspender a la Federación Rusa de Atletismo comprende la participación de sus atletas en cualquier competición internacional, incluyendo los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del próximo año.

Sin embargo, Pound dijo que espera que Rusia proceda rápidamente a remediar esta situación y que los atletas se preparen a "competir bajo un nuevo marco", ya que de otra manera "el resultado puede ser que Rusia no vaya a Río". "Espero que reconozcan que es tiempo de cambiar y que lo hagan", agregó.

"No queremos excluirles de los JJ.OO., pero si se da el caso..."

"La idea no es excluirlos de los Juegos Olímpicos si esto se puede evitar, pero si la conducta no es correcta es el precio que hay que pagar", señaló Pound, quien fue presidente-fundador de la AMA y vicepresidente del Comité Olímpico Internacional.

Preguntado en una conferencia de prensa sobre la posibilidad de que la Federación Rusa de Atletismo pueda eludir esta prohibición y competir en los Juegos de Río, Pound sostuvo que "si todos hacen su trabajo no se permitirá la participación de nadie de ese país (Rusia)".

En opinión de la Comisión del AMA, Rusia requerirá "meses" para resolver toda la problemática detrás de una trama de dopaje que ha descrito como "alarmante, por su naturaleza y extensión". Se adelantó que únicamente cuando las entidades internacionales competentes estén satisfechas de la reforma realiza podrá levantarse la suspensión de este país.

Las conclusiones del informe

Por otra parte, Pound aseveró que, de acuerdo con las evidencias en las que se ha basado esta investigación, un sistema de dopaje como el que ha funcionado en Rusia "no puede haber ocurrido" sin que las autoridades estatales lo supiesen. "Ellos ciertamente lo sabían, no podía ser de otro modo", indicó. Sobre si puede considerarse que se trataba de un "dopaje respaldado desde el Estado", dijo que "en el sentido de consentirlo y permitirlo... pienso que no hay otra conclusión posible".

Sobre el rol de los atletas, el presidente de la Comisión Independiente dijo que ellos quedan atrapados en el sistema que empuja al dopaje, ya que "en la práctica no tienen elección, siguen el régimen o se quedan fuera". De otra parte, Pound ilustró gravedad de la situación en Rusia al comentar el caso de la destrucción de 1.400 pruebas de dopaje, que "fueron destruidas" por el responsable del laboratorio antidopaje de este país, a pesar de que el AMA había pedido conservarlas.

Las conclusiones del informe, un documento de más de trescientas páginas, fueron adoptadas por unanimidad por la Comisión presidida por Pound. "Hemos visto suficientes pruebas para llegar a estas conclusiones. Hemos sido muy cuidadosos en no formular conclusiones si no estábamos seguros, así que nuestras conclusiones son definitivas", declaró en relación a la solidez de esta investigación.

"La información es alarmate"

El informe de la Comisión Independiente de la WADA se publica el día en que la Comisión Ética del COI ha recomendado la suspensión provisional del senegalés Lamine Diack, expresidente de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF), como miembro honorario del COI, por su presunta implicación en la ocultación de positivos en el atletismo ruso a cambio de dinero.

El presidente de la IAAF, el británico Sebastian Coe, propondrá a su Consejo Directivo que considere la imposición de sanciones a la Federación Rusa que podrían incluir la suspensión total y la retirada de futuros eventos de la IAAF. "La información de la Comisión Independiente es alarmante. Necesitamos tiempo para digerir y entender los detalles de las averiguaciones incluidas en el informe. He pedido al Consejo que abra el proceso para considerar sanciones contra la Federación Rusa", declaró Coe.

Rusia ha rechazado tajantemente la posible exclusión de sus atletas de los Juegos de Río. "Ésta es una declaración políticamente motivada de la serie de las sanciones adoptadas contra Rusia. No tiene ningún fundamento", dijo Vladímir Úiba, jefe de la Agencia Federal Médico-Biológica (AFMB) de Rusia, a la agencia Interfax.