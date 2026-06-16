Muere Megan Kimmel, leyenda del trail running, a los 45 años

El mundo del trail running y el skyrunning está de luto por la muerte de Megan Kimmel a los 45 años. La noticia fue confirmada este lunes por la International Skyrunning Federation (ISF), que lamentó el fallecimiento de una de las grandes referentes de la disciplina durante la última década.

Por el momento no han trascendido las causas de su muerte.

Nacida en Denver (Colorado) en 1980, Kimmel alcanzó la élite internacional en 2014 tras conquistar la medalla de plata en el Campeonato del Mundo de Skyrunning disputado en Chamonix.

Aquel resultado fue el punto de partida de una carrera repleta de éxitos en algunas de las pruebas más prestigiosas del calendario mundial.

Dominadora de las Skyrunner World Series

Su temporada más brillante llegó en 2015. Ese año se impuso en la legendaria Dolomites SkyRace estableciendo además un nuevo récord del recorrido.

También conquistó la Matterhorn Ultraks y The Rut, dos de las pruebas más importantes de las Skyrunner World Series.

A su palmarés se suman igualmente triunfos en la Mount Awa SkyRace de Japón y en la Transvulcania, una de las carreras de montaña más prestigiosas y reconocidas del mundo.

El homenaje de la Federación Internacional

La International Skyrunning Federation quiso despedirse de la atleta estadounidense con un emotivo mensaje: "Hemos recibido la triste noticia del fallecimiento de la destacada corredora de skyrunning Megan Kimmel. Nos gustaría recordarla y compartir con vosotros algunos de sus increíbles logros".

La federación destacó además el legado que deja en este deporte: "Una atleta extraordinaria y una verdadera corredora de montaña cuyo legado perdurará".

La desaparición de Megan Kimmel supone una gran pérdida para el atletismo de montaña internacional y para una generación de corredores que la tuvo como una de sus grandes referencias.

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