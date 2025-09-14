Muere Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, a los 46 años: el cuerpo fue hallado en su casa

Noticia de impacto en el boxeo mundial. Ricky Hatton, el que fuera cuatro veces campeón del mundo (dos en superligero y otro en peso wélter) ha aparecido muerto en su domicilio de Manchester a los 46 años.

Encontraron el cuerpo en su domicilio, solo tenía 46 años...

Un fallecimiento que ha dejado impactado a este deporte y concretamente a sus aficionados, por la 'corta' edad y porque, tal y como apunta la policía, no existen "circunstancias sospechosas" en torno a su muerte. De momento no se conocen las causas pero los resultados de la autopsia esclarecerán lo sucedido.

La carrera profesional del británico comenzó en 1997 y finalizó en 2012 y era conocido como 'The Hitman', disputó 48 peleas, ganando 45 de ellas, 32 por KO, y con solo tres derrotas (ante leyendas como Floyd Mayweather Jr. y Manny Pacquiao), un balance y un dominio de la categoría que le permitió alzarse con el título mundial de superligero en tres ocasiones (WBA, IBF y The Ring), y en una de peso wélter. Entre otros logros, en 2005 fue reconocido como Boxeador del Año por la revista 'The Ring' tras su sorprendente victoria sobre Kostya Tszyu.

Tras retirarse contó sus problemas de salud mental y adición a drogas...

Fue ya en 2012, recién retirado, cuando se abrió y decidió contar los problemas de salud mental que había sufrido y sufría, además de episodios de abuso de alcohol y drogas, que además le obligaron a entrar en un centro de rehabilitación en 2010.

Tenía programada su vuelta al ring el 2 de diciembre

No obstante, en los últimos años había empezado a trabajar de entrenador y promotor de eventos y era tal su deseo por volver a subirse a un ring que decidió competir de nuevo, es más, tenía programado un combate en Dubái contra Eisa Al Dah el próximo 2 de diciembre. Era considerado una leyenda del boxeo inglés, por su estilo y carisma a la hora de pelear, además de esos cuatro títulos mundiales. Fue incluido en el salón de la fama del boxeo el año pasado.

