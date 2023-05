Muere de cáncer a los 29 años Paula Borgo, exjugadora brasileña de voleibol

Luto y tristeza en el mundo del voleibol tras conocerse el fallecimiento este jueves de Paula Borgo, exjugadora de voleibol e internacional absoluta con la Selección Brasileña.

Padecía cáncer de estómago

Borgo no pudo superar el cáncer de estómago que le fue diagnosticado el pasado mes de septiembre. Los médicos le detectaron la enfermedad durante los exámenes previos para fichar por el Barueri, club brasileño con el que disputaría la Superliga de Brasil.

Paula llegó a la cima de este deporte en 2015, cuando se proclamó campeona del mundo sub-23 y ese mismo año fue convocada ese mismo año por la selección absoluta de Brasil.

"Descansa en paz, Paula Borgo. Mucha paz en este momento a su familia, amigos y fans. Trajiste alegría a este mundo y siempre serás recordado. Tu valiente corazón siempre será recordado", expresó a cuenta oficial de Twitter del Mundial de voleibol. También el Fluminense, equipo en el que jugó de 2019 a 2020, quiso acordarse de la brasileña: "El Fluminense lamenta profundamente la muerte de Paula Borgo, que honró los colores del voleibol Tricolor en la temporada 2019-2020". También militó en São Caetano, CE Pinheiros, Finasa/Osasco, Praia Clube y PavoKale 1957 Spor.

La emotiva publicación sobre su marido de hace 2 días

Paula se deshizo en elogios hacia su marido en una publicación en Instagram hace dos días: "Nuestro día 5 pasó y yo no estaba lo suficientemente bien como para hablar. Pasamos el quinto día en el hospital contigo cuidándome y diciéndome cuánto me amas. He visto relatos de esposos que abandonaron a sus esposas cuando se enfermaron, Carlos era completamente diferente, solo demostraba cuanto me amaba, mostrando que realmente era el hombre que Dios me envió", empezaba diciendo el texto.

"Cariño, tengo tantas cosas buenas que decir sobre ti, tantos textos que escribir sobre tu carácter, tantas frases hermosas que decir sobre el ser humano que eres, pero no me extenderé demasiado. Solo quería que todos tuvieran el privilegio de tener un Carlos en sus vidas, un hijo como Carlos, un esposo, un hermano y sin duda Carlos sería un padre excepcional. Te amo mi amor, contigo hasta el final! Agradecido con nuestro magnífico Dios que te envió como un hermoso regalo para mí", sentenció la brasileña.