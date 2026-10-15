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Tendremos otra tarde de verano, mientras se confirma la llegada de una nueva dana

Volveremos a tener una tarde con calor de junio, a pesar de la ligera bajada de las temperaturas en el sur. Se dejará notar más en Galicia y Asturias donde aumenta la nubosidad. Mientras en el sureste y Baleares se mantiene la posibilidad de chubascos. Además, el fuerte viento soplando con fuerza en el área del Estrecho, dejando cielos nubosos en Ceuta y Melilla.

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Tendremos otra tarde de verano, mientras se confirma la llegada de una nueva Dana | Antena 3 Noticias

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César Gonzalo
César Gonzalo
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Se confirma la formación de una DANA al norte de la península durante el fin de semana. Las previsiones apuntan a que, de nuevo en el Mediterráneo, podrán sufrir la presencia de lluvias muy fuertes y persistentes, que podrían generar aumentos súbitos de los cauces, incluso inundaciones. Será en el este donde, además de la llegada del aire frío en altura, se suma la presencia de vientos muy húmedos que aportarán el combustible para estas tormentas. Este nuevo temporal se llevará prácticamente de un plumazo las temperaturas veraniegas.

Tranquilidad meteorológica

Durante este jueves nos seguirá acompañando el tiempo estable. La novedad ha llegado desde primera hora a Galicia, con la aparición de abundante nubosidad de tipo bajo. Ha dejado una mañana de nieblas en A Coruña, y a lo largo del día esa nubosidad se extenderá al resto del Cantábrico. En el resto seguimos como ayer.

El fuerte viento de levante en el estrecho dejará cielos grises y posibles lloviznas en tanto en Cádiz, como en ambas ciudades autónomas. Persiste la posibilidad de chubascos, que podrían ser puntalmente fuertes, en Alicante, Región de Murcia, Almería, Baleares, y como novedades más débiles podrían aparecer en la cordillera cantábrica. El archipiélago canario volverá a tener cielos nubosos en el norte de las islas. En el resto del país predominarán los cielos despejados, decorados tan solo con algunas nubes de tipo alto.

Como en junio

Las primeras horas del jueves nos han dejado una noche tropical, en la que la temperatura no ha bajado de los 20ºC en las costas de Guipúzcoa, y litoral mediterráneo andaluz. Las temperaturas por la tarde bajan en Galicia y Asturias. Mucho más ligero será el descenso en el sur. Donde se mantendrán los valores propios de los primeros días junio. Llegando a los 33º en Sevilla y 31º en Badajoz. Más destacable será el calor en el norte con 30º previstos en Bilbao y Zaragoza. Cerca se quedarán en las capitales de la mesta norte y el centro.

Vuelta al otoño

Mañana viernes las temperaturas empiezan a bajar en el norte, donde esperamos la llegada de algunas lluvias. Será el sábado cuando el desplome sea más generalizado, habrá que volver a buscar la ropa de abrigo. Además, llegarán las primeras lluvias de la nueva dana a la mitad norte y el Mediterráneo. Lo peor de este episodio, se prevé durante el domingo y lunes. Con lluvias que podrían ser torrenciales en las costas del levante y en Baleares.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

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