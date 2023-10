Verstappen sufre para sumar la quince del año y Aston deja tirado a Alonso tras remontar 11 posiciones

Llegó la quince de la temporada y la 50 en la cortísima pero espectacular carrera de Max Verstappen en el Gran Circo, esta vez tuvo que sudar e incluso enfadarse en varias ocasiones con sus ingenieros: "No me habléis mientras freno", decía un Max nervioso. Hamilton terminó segundo a 1seg y pico y Norris fue tercero. Sainz mantuvo el cuarto pero Leclerc solo pudo ser sexto pese a salir primero, otra carrera rara en Ferrari, pero ya no llama nada la atención. Lo de Alonso... demasiado cruel. Empezó último, llegó a ser noveno rozando el octavo y terminó abandonando por un problema mecánico.

Hamilton, cada vez más cerca

Qué bonita es la F1 cuando hay dos o tres piloto luchando por ganar, si es que no pedimos tanto, pero claro, a ver quién se atreve a toser a este Max. Hoy salió sexto y tardó en ponerse primero 29 vueltas, su currículum es tal que incluso parecían muchas. Dominó hasta el final pero ahí fue cuando apareció un viejo fantasma, el de Lewis, que volaba con los medios y amenazaba con todo para ir a por la victoria. Nos faltó una o dos vueltas para ver un tú a tú como merecemos pero se le hizo corta al siete veces campeón, y a nosotros también, lo contrario que a Verstappen. No había más que ver como celebró 'Mad Max' tras bajarse del Red Bull, y que hubiera ganado otro Mundial, voraz a insaciable a partes iguales. Esto se iguala pero aquí gana el de siempre. Hoy por lo menos le dio un par de tragos a la bebida tras terminar...

Final cruel para Fernando en un finde para olvidar

A uno le sale todo y otro nada. Es el caso de Fernando, lo de hoy fue una auténtica pena, su fin de semana, que no podía pintar peor en un principio, fue mejorando poco a poco en la carrera... y cuando todos 'celebrábamos' un noveno puesto tras remontar 11 posiciones... problema mécanico y abandono... De no creer los tres días para el español. Horas antes, en Aston decidieron hacer cambios en el monoplaza y salir desde el pitlane, trabajaron en el coche y Alonso en la previa ya predijo que iban "a dar un show", y así fue. Desde muy atrás pero seguro que disfrutó hasta que pudo, tuvo unas buenas primeras vueltas, le funcionó bien el medio e hizo carrera a dos paradas metiendo el duro al final, pasó de salir desde el pitlane a llegar al noveno puesto y rozar el octavo, mucho más rápido que Williams, Haas y similar a Alpha, los abandonos de Ocon y Piastri al principio le facilitaron la remontada. Sin embargo, a falta de 10 vueltas aparecieron unos inoportunos problemas en el fondo y a casa con cero puntos cuando tenía dos en el bolsillo y casi cuatro, así es la vida. Tendrá tiempo de resarcirse en 5 días en México.

Esta vez, Stroll, pese a ser siempre más lento que el español, tuvo la mejor carrera de las últimas semanas y se aprovechó de tres abandonos incluyendo el de su excompañero y de un buen ritmo del monoplaza verde. Novena plaza que sabe a oro.

Sorpasso de McLaren a Aston

Era cuestión de tiempo, algo completamente inevitable viendo ambas dinámicas, tras la carrera de hoy McLaren ha superado a Aston Martin en el Mundial de Constructores (los de Woking empezaron el fin de semana con 11 puntos menos) y eso que abandonó Piastri, que apuntaba alto. Ahora, el equipo de Lawrence Stroll es el quinto equipo de la parrilla superado por Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren. Eso sí, solo una debacle le quitaría ese puesto ya que Alpine está a más de 100 puntos y solo quedan 4 carreras por delante. Seguramente el balance final de la escudería a final de temporada sea bueno, porque lo es, pero pasar de ser segundo a quinto no es plato de buen gusto para nadie.