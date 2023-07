Un rival carga contra Fernando Alonso en Spa: "El karma le ha devuelto el golpe"

Fernando Alonso ya no lucha contra los Red Bull de Max Verstappen y Checo Pérez. Este sábado, en la carrera al Sprint del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, mantuvo un rifirrafe en pista con el Haas pilotado por Nico Hulkenberg. El germano cargó contra el bicampeón de F1 español por, según él, haberle cerrado cuando salía del pit lane.

La Federación Internacional de Automovilismo decidió no sancionar el asturiano de Aston Martin tras investigar el accidente. Sin embargo, Alonso no pudo acabar la carrera al sufrir un accidente... algo que, según el propio Hulkenberg, se debió al karma.

"Disfrutó de mis turbulencias y me empujó muy agresivamente en la curva dos, y creo que el karma le devolvió el golpe", dijo el piloto alemán en declaraciones a Motorsport. Fernando Alonso sufrió un trompo cuando intentaba a la desesperada adelantar al monoplaza de Haas. Su primera retirada de la temporada llegaba justo el día en que cumplía 42 años.

"Es un fallo mío"

La rueda del piloto asturiano tocó el piano, sufrió un trompo y se quedó fuera de pista. "Es un fallo mío, pero iba a coger cero puntos sí o sí, así que tengo cero puntos en la grava".

El cumpleaños de Fernando era este sábado, pero no hubo mucho que celebrar: "La verdad es que ha sido un día gris, casi gris oscuro", dijo serio y consciente de la situación actual de Aston Martin. La escudería británica es el quinto coche de la parrilla a estas alturas de campeonato.

Fernando asegura además que la posición de Lance Stroll le ha condicionado en la primera vuelta de sprint, sin olvidar lo que vivió anteriormente: "No he podido hacer una vuelta en Q2 por el accidente de Lance, salgo detrás, tampoco puedo entrar en la primera vuelta porque Stroll estaba delante e iba a perder tiempo, así que he entrado en la segunda oportunidad".

Tuvo que declarar ante la FIA

El piloto campeón en 2005 y 2006 con Renault tuvo que declarar ante la FIA, después de que le advirtiese con un 'warning' por la "posibilidad de provocar una colisión" con Nico Hulkenberg.

La FIA consideró que no hubo ninguna acción punible: "Si bien los comisarios aceptan estos hechos, el movimiento de derecha a izquierda en este caso, aunque más lento que los autos que habían permanecido en la pista, provocó la posibilidad de una colisión".