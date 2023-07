Fernando Alonso, sobre su abandono de carrera: "Eran cero puntos sí o sí, pues son cero puntos en la grava"

En la carrera al sprint del GP de Bélgicade Fórmula 1 que ha tenido lugar este sábado ha vuelto a quedar demostrado que Alonso y Spa no se llevan del todo bien. Y eso que las pocas esperanzas de conseguir algo por parte de Alonso pasaban por la lluvia. Pero se convirtió en su archienemiga.

Tras salir del pit-lane perdió una posición con Hulkenberg, teniendo a siete pilotos por delante. Y es entonces cuando ocurrió: la rueda del piloto asturiano tocó el piano, sufrió un trompo y se quedó fuera de pista. "Es un fallo mío, pero iba a coger cero puntos sí o sí, así que tengo cero puntos en la grava".

Fernando asegura además que la posición de Lance le ha condicionado en la primera vuelta de sprint, sin olvidar lo que vivió anteriormente: "No he podido hacer una vuelta en Q2 por el accidente de Lance, salgo detrás, tampoco puedo entrar en la primera vuelta porque Stroll estaba delante e iba a perder tiempo, así que he entrado en la segunda oportunidad".

El cumpleaños de Fernando era este sábado (42 años), pero todo parece indicar que no lo celebrará mucho: "La verdad es que ha sido un día gris, casi gris oscuro", dijo serio y consciente de la situación actual de Aston Martin. La escudería británica es el quinto coche de la parrilla a estas alturas de campeonato.

"Quiero pasar página ya"

Pero el plato fuerte es el domingo. Habrá que ver como rueda Aston Martin sobre pista seca saliendo desde novena posición. "Tengo ganas de ver cómo vamos mañana en seco. Quiero pasar página ya. Hoy nos vamos con cero puntos ambos coches, así que ojalá mañana sumemos los dos".