Un problema en los frenos deja tirado a Fernando Alonso en la vuelta 4: "Si hubiese pasado en otra curva..."

Apenas cuatro vueltas duró Fernando Alonso este domingo. Un desafortunado problema en los frenos dejó al asturiano sin poder competir en el GP de China cuando marchaba decimosegundo. Segunda carrera de 2025 y segundo abandono del piloto de Aston Martin. Piastri sumó la primera pole más victoria de su carrera.

Doblete de McLaren y ridículo de Ferrari: Leclerc y Hamilton, descalificados

Si Australia fue un Gran Premio precioso para empezar la temporada gracias a la aparición de la lluvia, China fue todo lo contrario, tanto en la sprint del sábado como en la carrera del domingo. Un par de adelantamientos en la salida y el resto, gestión de neumáticos y una lucha estratégica para evitar que la degradación se comiera las gomas. Le faltó emoción y chicha a la segunda prueba de 2025, la cual finalizó con una merecida victoria de Piastri, seguido de Norris -que también sufrió con los frenos- y un Russell que volvió a ocupar el tercer cajón (como en Australia).

Verstappen, Leclerc y Hamilton completaron el top 6, pero los pilotos de Ferrari fueron descalificados varias horas después de la carrera, al igual que Gasly. El monegasco y el francés por no cumplir el peso mínimo y Hamilton por un excesivo desgaste de la tabla. Día negro en Maranello.

Problema de frenos... y segundo abandono en dos carreras

Como se esperaba, volvió a ser un día muy complicado para los pilotos españoles, Alonso salió 13º y pese a ganar dos posiciones en los primeros metros empezó a sufrir problemas en los frenos y tuvo que emprender el doloroso camino a boxes para retirar el coche. Segundo abandono después del accidente en Australia. Fue el único piloto que no terminó la carrera. Sinónimo de que no pasó casi nada durante las 56 vueltas.

"Tuve suerte de salir indemne, llega a pasar en otra curva y me llevo a 5 o 6 coches por delante..."

Mientras atendía a los medios, el asturiano explicó lo sucedido: "Dentro de la mala suerte... suerte de haber salido indemne porque podría haber sido un accidente feo. Si llega a pasar en la 14 o algo, en la frenada me hubiera llevado tres o cuatro coches por delante... En la vuelta 1 ya me dijeron de enfriar los frenos, que suele ser una mala noticia porque no había comenzado la carrera". El piloto de 43 años, pese a comenzar el año de la peor manera, confía en las mejoras: "Quien sea capaz de ganar 2 o 3 décimas ganará 8 posiciones, no 2 como antes". Alonso se despide de Shanghái con 0 puntos en su casillero. En dos semanas tendrá la oportunidad de puntuar, o al menos terminar la carrera, en el GP de Japón.

Primer punto de Sainz tras la triple descalificación

Carlos Sainz también sufrió lo indecible con el Williams, al que todavía no se ha hecho, y con la excesiva degradación. Salió 15º y terminó 13º, y eso que se vio beneficiado por el abandono de Alonso, la mala salida de Hulkenberg y un Tsunoda al que no le sonríe la suerte en carrera. No tuvo ritmo y fue adelantado hasta por Stroll.

Sin embargo, las buenas noticias llegaron varias horas después de la finalización de la carrera, cuando la FIA anunció la descalificación de los dos pilotos de Ferrari y de Gasly. Algo que provocó que Sainz pasara del 13º al 10º (primer punto de la temporada), pero además dio 10 puntos a Ocon (Haas), un gran séptimo puesto a Albon, más puntos para Haas con Bearman, 8º, y otros dos para Stroll (9º), que ya suma 10 entre las dos primeras carreras, ahora es el canadiense el que sostiene a Aston Martin en el Mundial de Escuderías.

