El optimista mensaje de Fernando Alonso tras su notable debut en el Dakar

Fernando Alonso ha completado con buena nota su debut en el rally Dakar disputado en Arabia Saudí. El asturiano ha conseguido el undécimo mejor tiempo, a 15 minutos del líder.

Tras terminar la etapa, Alonso se mostró satisfecho con el trabajo realizado y dejó un mensaje de optimismo de cara a la segunda semana de competición. "En la segunda semana tenemos más esperanzas, cuando la carrera esté un poco más definida, que no haya tantos coches, motos y quads, que es un poco una jungla, y si llegamos con el coche bien, ahí intentaremos tirar un poco más".

"Estoy contento, la primera etapa siempre es de una tensión extra, de empezar a rodar y de que todo salga bien y al final he tenido una etapa no sin complicaciones, todos las hemos tenido y esto será una constante en todas las etapas, no tener un día perfecto, pero bueno, intentando que todo sea lo menos problemático posible, lo hemos sacado adelante y el coche ha ido bien, sin sobresaltos, me he sentido muy a gusto, así que lo que queríamos, empezar con un poco de precaución y sin ningún susto o error muy grande", reconoció el asturiano nada más bajarse de su Toyota Hylux.