Carlos Sainz estalla con el Williams en Austria: "¡Es inconducible!"

Por tercera vez esta temporada la Q3 no tuvo a ningún representante español. La clasificación en el GP de Austria dejó esta vez a Fernando Alonso sin su quinta Q3 consecutiva (Imola, Mónaco, España y Canadá) y a Sainz cayendo a las primeras de cambio, como ha sucedido en las últimas tres qualys (Austria, Canadá y España).

Sainz, en 'crisis': en Q1 las últimos tres carreras

La pole se la llevó Norris con más de medio segundo de diferencia con Leclerc (2º) y Piastri (3º), en uno de esos pocos días -cada vez más- en los que el Red Bull y Verstappen no están en clara sintonía (saldrá 7º), al neerlandés también le afectó un trompo de Gas

ly. Sin embargo, la acción y los reveses para algunos comenzaron ya en la Q1, donde Carlos Sainz solo pudo ser penúltimo después de pelearse con su Williams y no pasar de la primera sesión por tercer GP consecutivo: "Tiene que haber daños en el coche seguro. Es inconducible, cuando digo que es inconducible es que no tiene carga a alta velocidad, si quiero girar no va. Inconducible", dijo el madrileño por radio completamente exasperado.

Alonso, a 7 centésimas de la Q3

Sí pasó su compañero Albon, que después quedó 12º justo por detrás de Fernando Alonso (11º). El asturiano solo se quedó a 7 centésimas de entrar en la última sesión y este domingo partirá 11º en busca de puntuar por tercera carrera consecutiva. Su 'puesto' lo cogieron esta vez Lawson y Bortoleto, que por primera vez en su carrera compitió entre los diez mejores. Buen resultado aun así para 'Magic', que había sufrido durante el viernes y que quedó muy por delante de su compañero Stroll (16º) a pesar de que el canadiense se mostró más rápido en los libres: "Las sensaciones han sido regulares, no estoy cómodo con el coche, hemos probado mucho pero todo sigue igual

Habrá que ver cómo se comporta el Aston Martin en carrera y si la presencia de Lawson y Bortoleto en Q3 se reafirma con buen ritmo o, por el contrario, no aguantan el ritmo del top 10. Albon y Hajdar, por detrás de Fernando, posiblemente sean rivales del español por los puntos.

En cuanto a la lucha por la victoria, Ferrari y McLaren parecen los más rápidos y saldrán en las cuatro primeras posiciones.

Parrilla de salida del GP de Austria

