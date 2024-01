Fórmula 1 en Madrid, en directo: IFEMA tendrá el primer paddock cubierto del Mundial y un trazado de 20 curvas

Ya es oficial. Madrid será nueva sede del calendario de Fórmula 1 a partir del año 2026, tal y como ha confirmado la organización en sus redes sociales. Este martes la ciudad 23 de enero la ciudad madrileña ha presentado a la F1 su proyecto para albergar un Gran Premio en el complejo de IFEMA.

Las características del circuito de IFEMA (Madrid) todavía tendrán que ser homologadas por la F1 pero sabemos que arrancará en 2026 y finalizará en 2035 con opción a una ampliación si el proyecto es exitoso. En 2026, año en el que volverá a debutar Madrid en Fórmula 1, también se celebrará el GP de Montmeló en Barcelona (Cataluña), temporada en la que finaliza el contrato con la Fórmula 1, la intención de la Generalitat será intentar mantener el GP en la Ciudad Condal.

Comunicado de la Fórmula 1

"La Fórmula 1 ha anunciado que el Gran Premio de España se celebrará en Madrid de 2026 a 2035 tras un acuerdo con IFEMA MADRID para traer un circuito completamente nuevo a la capital española, incorporando secciones tanto urbanas como no urbanas.

Construido alrededor del centro de exposiciones IFEMA de clase mundial, el circuito de 5,47 km, sujeto a la homologación de la FIA y a las especificaciones de diseño finales, contará con 20 curvas, con un tiempo de vuelta de clasificación proyectado de 1 minuto y 32 segundos.

Se prevé que tenga capacidad para albergar a más de 110.000 aficionados por día entre tribunas, entrada general y hospitalidad VIP, mientras que hay planes para aumentar la capacidad del circuito a 140.000 por día durante la primera mitad del acuerdo, convirtiendo a Madrid en uno de los Las sedes más grandes del calendario de la F1.

Situado a cinco minutos del aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez, el Gran Premio de España se convertirá en una de las carreras más accesibles del calendario de la F1, con el circuito a poca distancia en Metro, tren y líneas urbanas.

De hecho, se estima que el 90% de los aficionados podrán desplazarse hasta el paddock en transporte público, mientras que aquellos que se alojen en alojamientos locales estarán a pocos pasos del recinto".

Sin financiación pública; generará 500 millones anuales

El Gobierno autonómico madrileño ha asegurado que se llevará a cabo sin un solo euro de financiación pública, pero generará un beneficio de unos 500 millones de euros anuales.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde madrileño, ha hablado sobre la llegada de la Fórmula 1 a Madrid en 'Espejo Público', justo antes de que se hiciera oficial el acuerdo: "Será un circuito urbano, extraordinariamente interesante. Un Gran Premio dentro de la ciudad... Podrán llegar en transporte público y no habrá dinero público de por medio, sino un organizador privado que asume los riesgos", empezó diciendo el político del Partido Popular.

"Esto no es un Madrid contra Cataluña"

Almeida ha querido puntualizar que este no será un Gran Premio "contra nadie": "No es de Madrid contra Cataluña. Madrid está al servicio de todos. Lo que me interesa es que Madrid tenga ese Gran Premio, y si lo puede tener, es que hemos hecho las cosas bien. Solo hay quince sedes en el mundo. Esto no es contra nadie", apuntó.

Sobre la oposición que se ha encontrado este proyecto por parte del Gobierno español, Almeida ha sido claro: "Difícilmente podemos tener en el Gobierno un aliado para los grandes proyectos en esta región. Queremos poner el acento en el triunfo que supone para Madrid. Es el mensaje que quiero transmitir. Es el reconocimiento al momento que vivimos", sentenció.

La F1 vuelve a Madrid más de 40 años después

La Fórmula 1 ha llegado a un acuerdo con Madrid para que el Gran Circo vuelva a la capital española 45 años después, cuando El Jarama acogió la última carrera en tierras madrileñas tras 9 ediciones.