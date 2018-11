Jorge Martín, campeón del mundo de Moto3

TRAS GANAR EN EL GP DE MALASIA

"Lo primero que se me ha pasado por la cabeza ha sido mi familia, y he empezado a llorar; no me lo creía, me lo decía a mí mismo, 'campeón del mundo, campeón del mundo', pero no te lo crees y luego he visto a mi padre y me he puesto a llorar, ha sido un momento único que no quiero olvidar nunca", ha manifestado Jorge Martín tras proclamarse campeón del mundo en Moto3.