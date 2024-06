Jarro de agua fría a los españoles en Montmeló: Sainz 6º y Alonso 11º

La Fórmula 1 está cambiando de manos... Verstappen ya no domina ni aplasta como antaño y esta vez, pese a 'esconderse' durante gran parte del fin de semana y dar ese plus de mago en la Q3, el neerlandés no ha podido ser más rápido que el McLaren de Lando Norris. Solo 20 milésimas les separaron de la primera línea del GP de España. Hamilton partirá tercero, Russell cuarto, y los Ferrari se tendrán que conformar con la tercera línea tras el inesperado 'sorpasso' de los Mercedes. Con ganas nos quedamos de ver a Piastri, al que le invalidaron la primera vuelta y que no pudo completar la segunda y última tras una salida de pista.

Solo Norris puede con Max

A Ferrari, como a Aston Martin, le están comiendo la tostada, cada uno en su liga.... La escudería italiana no está aprovechando los 'pinchazos' de Red Bull, que no de Verstappen, como sí lo está haciendo Norris. Ante el bajón de los austriacos no vemos un 'sucesor' claro y el piloto de McLaren parece ser el más regular y el más rápido en los últimos meses. Decepción de Ferrari en un día en el que el graderío español soñaba con la primera pole de Sainz en casa y con ver, al menos, a Fernando luchando en la Q3. No se dio ninguna, y fue la segunda la que más cerca estuvo de darse... Al final, Carlos 6º y Alonso 11º en una qualy que nos deja un sabor amargo para los dos pilotos locales.

Sin sorpresas en Q1

Los Williams, Visa Cash RB y el Haas de Magnussen cayeron en una primera sesión en la que la temperatura de la pista descendió en picado y se bajó casi un segundo de media en los tiempos de todos los pilotos. Solo cinco (Leclerc, Verstappen, Norris, Sainz y Russell) gastaron un compuesto de blandos. El resto tuvieron que emplear dos. Todo muy apretado, como se esperaba.

Los dos Aston, KO en Q2: Alonso se quedó a 0,019

Era en la Q2 donde iba a llegar el momento de la verdad para Aston Martin, que metió a sus dos coches en esta sesión pero ya con Stroll rozando la eliminación (15º). Con cuatro equipos muy superiores al resto (Red Bull, Ferrari, McLaren y Mercedes), el objetivo de la escudería inglesa era intentar colar sí o sí a Fernando en el top 10. Pero pese a que Fernando puso todo y más en la pista, el coche da para lo que da, y lejos de poder competirle a los cuatro titanes actuales ya está viendo como otras escuderías -dependiendo de cada Gran Premio- le comen la tostada. Cuando no es Visa Cash RB es una buena vuelta de un Haas y en el caso de este sábado... hasta los dos Alpine son más rápidos que Aston.

Fernando saldrá 11º; Ocon le 'birló' la Q3

Fernando se quedó a 0,019 de la Q3 y saldrá 11º en el GP de casa, irónicamente fue su excompañero Ocon el que entró en su lugar (10º). Stroll no tuvo ni opción, a 3 décimas del tiempo de su compañero. Lo nunca visto esta temporada lo protagonizó Alpine, que por primera vez pudo colocar a ambos monoplazas entre los diez más rápidos en un fin de semana.

Así queda la parrilla del domingo

La lucha por los puntos será este domingo. Consulta aquí el horario y dónde ver la carrera del GP de España en Montmeló.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com