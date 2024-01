Fernando Alonso vuelve al trabajo y ya prueba el nuevo simulador de Aston Martin

Fernando Alonso, de 42 años, ya ha vuelto al trabajo para preparar la temporada 2024 de Fórmula 1, la que será la 21º de su carrera y el segundo año en Aston Martin. La escudería británica, que dio un salto de gigante el año pasado, ha colgado en sus redes sociales una publicación mostrando a su piloto estrella probando el nuevo simulador del AM24.

Hora de probar el nuevo simulador

"Al grano", dice el texto que acompaña la imagen de un Fernando muy concentrado familiarizándose con el simulador que ayuda a conocer el coche y posteriormente el ritmo de este en determinados circuitos.

El asturiano, entre otras cosas, ha aprovechado sus vacaciones para acudir al circuito que lleva su nombre y pilotar los karts que antaño le brindaron la oportunidad de competir en Fórmula 1. Muchos karts y mucha nieve porque hemos visto a Fernando esquiando varias veces durante estas últimas semanas, otro de los muchos hobbies que tiene el español. Ah, y no faltó la ya habitual fiesta de nochevieja con su gran amigo George Russell.

Alonso ya trabaja en la fábrica

Este miércoles compartió en sus redes sociales dos historias, una entrando en la fábrica de Aston Martin y otra bajando unas escaleras y mostrando el interior de esta, en la que aparece el monoplaza de Lance Stroll del año pasado.

¿Cuándo se presentará el nuevo AM24?

Por otra parte, dentro de no mucho tiempo, concretamente en un mes, el próximo 12 de febrero, Aston Martin presentará el nuevo coche en su recién estrenada fábrica, pero será una semana antes cuando Fernando se vuelva a subir al monoplaza, creemos que el del año pasado, para hacer varias pruebas de neumáticos con Pirelli los días 6 y 7 de febrero en el circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera.

"El momento de pensar en la retirada no ha llegado"

El bicampeón, además, parece estar más motivado que nunca, el año pasado fue una inyección de moral para él y todo su equipo, terminó cuarto en el Mundial de Pilotos y sumó 8 podios, algo que sucedió por última vez en 2013, cuando estaba a los mandos de un Ferrari. Las expectativas para esta temporada son seguir ese camino y luchar, por qué no, por ganar una carrera. La retirada, de momento, queda lejos: "El momento de pensar en la retirada aún no ha llegado. El año que viene veré cómo me siento con 24 carreras. Si tengo la sensación de que ya no rindo como espero de mí, seré el primero en levantar la mano", dijo Alonso a 'Auto motor und sport'.