Fernando Alonso se reivindica: "Parecía 'The Walking Dead' y yo estoy bastante bien"

Acaba otra temporada de Fórmula 1 en la que Fernando Alonso ha vuelto a estar por encima de su monoplaza. A sus 43 años, el asturiano acabó noveno en Abu Dabi y reconoció que ha corrido las últimas carreras con una lesión en el hombro. Eso sí, quiso dejar claro que la edad no es un problema para él: "Si tienes un McLaren, un Ferrari o un Mercedes, es mucho menos duro, porque el coche no salta y va rápido; si tienes nuestro coche de Brasil, te lesionas el hombro y lo tienes seis carreras lesionado. Tomas una pastilla para quitar el dolor y ya está; no tiene nada que ver con la edad, porque la gente rápidamente si estoy mal físicamente piensan en que tengo 43 años. En el parque cerrado, parecía 'The Walking Dead', estaban todos en el suelo, y yo estoy bastante bien, más entero que ellos".

"Aparte de McLaren y Ferrari, que tienen un coche superior, los demás tenemos pocas opciones el año que viene"

No obstante, y pese al bajón de Aston Martin respecto a la temporada pasada, Alonso quiere mostrarse relativamente optimista de cara a 2025: "La confianza ya la tenía, sé que cuando tenga un coche normal estaré lo más arriba posible. El equipo es muy bueno el equipo lo demostró el año pasado; cuando teníamos un coche para estar arriba, nosotros cumplíamos y siempre estábamos en el podio, solo Verstappen y 'Checo' -Pérez- tenían un coche superior y acabaron por delante. No tengo duda de que cuando estemos en esa posición estaremos listos para rendir otra vez".

Eso sí, tiene claro el ovetense que el objetivo de la escudería de Silverstone es estar arriba con el próximo cambio de reglamento y tras el fichaje de Adrian Newey: "Creo que desde hace ya unos meses sabemos lo que hemos hecho mal este año. El coche ha ido en la dirección equivocada y tenemos que aplicar esas lecciones para el coche del año que viene, hay que afrontar con tranquilidad 2025. 2026 sigue siendo la gran apuesta de muchos equipos. Aparte de McLaren y Ferrari, que tienen un coche superior, los demás tenemos pocas opciones el año que viene, en 2025. Hay que pensar en tener un buen futuro con el equipo", indicó.

Siempre tiene hambre

"Hoy éramos el noveno equipo, sólo mejoramos a Sauber, quizá. Así que tenemos que cambiar la orientación, en 180 grados, de este coche", afirmó este domingo tras la carrera el ovetense, que no obstante, indicó que se ha "sentido bien, y motivado, durante todo el año", analizó tras la última carrera de 2024.

"Este año, que no teníamos grandes objetivos, se ha visto que, tanto en Qatar, como en Abu Dabi, por ejemplo, luchando por un octavo o un noveno, yo siempre doy el máximo. Eso sigue intacto", abundó el bicampeón del mundo de Fórmula 1.

"Siempre se está buscando desde fuera cuándo me voy a hacer mayor; y también yo. Si un día estoy menos motivado también pienso que igual ha sido por la edad o por lo que sea. Pero ese día nunca me llega. A veces salgo el catorce y pienso que voy a acabar en los puntos. O si salgo octavo, pienso que voy a acabar en el podio, ¿no? Siempre tengo hambre", se reivindicó desde Yas Marina. Yas Marina.

El español ha firmado una temporada más que decente a bordo flojo AMR24, del que extrajo absolutamente todo lo que pudo para acabar el Mundial noveno, con 46 puntos más que su compañero, el canadiense Lance Stroll, que acabó decimotercero el campeonato.

