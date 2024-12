El precioso homenaje de Leclerc a Sainz en su última carrera en Ferrari: "Un compañero especial..."

Charles Leclerc ha homenajeado a su compañero Carlos Sainz con un precioso mensaje en el casco que lucirá este domingo en el GP de Abu Dabi, cita en la que el piloto madrileño se despedirá de la escudería Ferrari tras cuatro temporadas.

"Casco especial para un compañero de equipo especial"

"Casco especial para un compañero de equipo especial. Gracias por estos 4 años juntos. Vamos a dar el máximo para este último fin de semana juntos", escribió Charles en un mensaje en redes sociales mostrando la dedicatoria en su nuevo casco.

Sainz parte 3º y Leclerc último: el título de escuderías, una utopía

Sainz pilotará este domingo como ferrarista por última vez en su carrera, y espera decir adiós con una nueva victoria, la que sería la quinta de su carrera (todas en Ferrari) y que podría ayudar a la escudería a ganar el título de constructores. Algo que se antoja realmente complicado teniendo en cuenta que Norris saldrá desde la pole y Piastri en segunda posición. Sainz parte 3º y Leclerc desde la cola después de caer eliminado este sábado en la Q2 y de recibir una sanción de 10 posiciones por cambiar la batería.

Los de Maranello tienen que recortar los 21 puntos de desventaja que mantienen con McLaren, difícil, pero posible en una Fórmula 1 en la que puede pasar de todo, aunque la escudería de Woking tendría que sufrir una hecatombe para que se le escapara un título que se le resiste desde 1998. Ferrari no lo gana desde 2008.

Leclerc se juega el subcampeonato con Norris

Además, Leclerc también se juega el subcampeonato de pilotos con Lando Norris, y lógicamente desde su posición de salida (último), y la del británico (primero), recortar los 8 puntos de diferencia se antoja una utopía.

Aun así, el objetivo de Carlos Sainz será luchar por la victoria, y no lo tendrá fácil porque además de tener a los dos McLaren delante, estos también han mostrado un ritmo de carrera excelente: "No bajan ni una décima", dijo el madrileño tras la clasificación. La salida será capital teniendo en cuenta que adelantar en Yas Marina no es tarea fácil. Si el triunfo se le escapa podría 'conformarse' con un podio, el que sería el 25º de su carrera en Ferrari, un número casi redondo.

Charles y Carlos, Carlos y Charles, dos grandes pilotos que han tenido sus más y sus menos en la pista, sin ir más lejos hace un par de semanas en Las Vegas, donde el expiloto de Sauber se enfadó con su compañero por radio al no entender porqué le adelantó en carrera cuando él se estaba jugando el subcampeonato (Sainz terminó en el podio). Pese a todo, lo que pasa en la pista ahí se queda y ellos son el fiel reflejo de ello, ambos mantienen una estrecha relación de amistad. "Seguiré viéndole en el paddock y nuestra relación no cambiará", dijo el de Mónaco hace unos días.

