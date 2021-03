Fernando Alonso: "Queda encontrar las prestaciones que vemos en la fábrica y todavía debemos desbloquear en la pista"

Fernando Alonso ha sido uno de los protagonistas de la presentación de la temporada de la Fórmula 1 en DAZN, el canal que retransmitirá las carreras del Mundial 2021. El asturiano ha entrado en el evento de forma telemática y ha reconocido sentirse bien y "contento" por su vuelta a la máxima competición del motor.

"Me siento bien, contento de volver al 'paddock', de volver a la Fórmula 1 en general. Estuve un poco ocupado en estos años, tampoco es que haya estado en el sofá de casa, así que lo he echado de menos de un modo marginal porque he estado muy ocupado. Pero es muy bonito volver a los entrenamientos, a unos coches tan sofisticados, conducir estos coches, volver a hacer una vuelta de formación, las salidas, la emoción de las primeras curvas, todo el entramado estratégico que hay en una carrera, cuidar los neumáticos, todas estas variantes que tiene la Fórmula 1, que la hacen muy especial. Estoy contento de volver y ojalá que sea un buen año para todos y que se vean buenas carreras", indicó Fernando Alonso.

El piloto asturiano, que ya ha tenido ocasión de probar el A521 de Alpine en los test de Baréin, reconoció que aún les falta trabajo para trasladar las prestaciones que ven en la fábrica "a la pista".

"Hemos tenido unos buenos entrenamientos. Al final, te concentras mucho en tu programa. Hay una cantidad de cosas infinitas que probar, así que no le das mucha importancia ni a tus tiempos ni a los rivales, porque no sabes lo que están haciendo en ese momento. Creo que nos falta trabajo, nos falta un pelín de entender algunas cosas en el coche, aún intentar encontrar las prestaciones que sí que vemos en la fábrica y que, quizá, en pista todavía tenemos que desbloquearlas, pero, poco a poco. Estoy contento y llegue lo que llegue en estas primeras carreras las voy a disfrutar y a exprimir cada vuelta, tanto en las sensaciones dentro del coche como fuera", admitió Fernando Alonso.

El fin de semana del 26 al 28 de marzo arranca el mundial con el GP de Baréin y allí se producirá el regreso oficial de Fernando Alonso a la F1. Veremos si las buenas sensaciones que dejó con el Alpine en los test de la semana pasada se traducen en la pista de Sakhir.