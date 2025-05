Fernando Alonso, tras el GP de Miami: "Necesitamos mejorar y esperemos dar un paso adelante en Imola"

Fernando Alonso volvió a vivir un fin de semana para olvidar con Aston Martin, el AMR25 continúa siendo uno de los peores monoplazas de la parrilla y el ovetense finalizó decimoquinto en el GP de Miami, una carrera que ganó Oscar Piastri, líder sólido tras tres triunfos consecutivos (Bahréin, Arabia Saudí y Miami).

"Ha sido una carrera dura. No tuvimos el ritmo necesario durante todo el fin de semana; y ya nos esperábamos que la carrera iba a ser complicada", reconoció Fernando Alonso tras la carrera en el Hard Rock Stadium Circuit.

"Tuvimos los mismos problemas que llevamos teniendo durante todo el año y no pudimos sacar provecho de alguna situación caótica que se pudiese producir por delante nuestra", analizó el asturiano.

"Necesitamos mejorar y esperemos dar un paso adelante en Imola (Italia, sede del próximo Gran Premio, el de Emilia-Romagna), donde esperamos dar un paso adelante con las cosas nuevas que llevemos. Pero todos las van a llevar", advirtió Fernando Alonso.

Carlos Sainz, noveno en Miami: "Ha pasado prácticamente de todo"

El español Carlos Sainz (Williams), que fue noveno este domingo en el Gran Premio de Miami (EEUU), el sexto del Mundial de Fórmula Uno, afirmó que su "equipo" le "había dicho que (su compañero) Alex (Albon, que concluyó quinto) no" le "iba a atacar" y que "habrá que revisar" esa "batalla".

"Ha sido una carrera en la que ha pasado prácticamente de todo. Los errores operacionales del fin de semana nos obligaron a comenzar la carrera con un neumático usado de la calificación, cuando todos los demás iban con nuevo", comentó Sainz.

"Luego, encima, tuve ese contacto con Alex (Albon) en la curva tres y aun así he aguantado bien a los Ferrari detrás. Tuve daños en el coche por ese toque, luego él cometió un error y conseguí adelantarle. La batalla con Alex habrá que revisarla, porque el equipo me dijo que no iba a atacarme y no ha dudado en pasarme", analizó el piloto madrileño.

"Haber salido con el neumático usado sabía que me iba a poner con el pie cambiado, con un par de décimas de pérdida por vuelta en la primera tanda (‘stint’) por el nuevo contra el usado. Desde ahí, lo intenté todo para mantenerme en contacto con el grupo, reteniendo a Charles (Leclerc, de Ferrari) detrás, con una rueda usada y un coche dañado", explicó el piloto de Williams.

Respecto al toque en el tramo final de la carrera con el otro Ferrari, el del séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton, Carlos Sainz opina que la maniobra del inglés estuvo muy al límite.

"Él estaba haciendo lo que podía para defenderse. Lo intenté en la última curva y fue cuando él se movió cuando me vio que frenaba y ahí fue cuando se produjo el contacto. Es típico. Si sigues el libro, no te puedes mover tanto como hizo. Pero en una última vuelta puede pasar", opinó Sainz acabar noveno en Miami.

