Hecatombe española en Bahréin: Alonso 16º y abandono de Sainz

No hay tregua para los españoles en el presente Mundial de Fórmula 1. Un domingo más ambos se quedaron sin puntuar, 16º Alonso y abandono de Sainz en las últimas vueltas, en una carrera que dominó de principio a fin Oscar Piastri, el 'tímido' piloto de McLaren que ya oposita seriamente al título: a 3 puntos de su compañero Norris (3º).

Aston Martin, el peor coche en Bahréin: 16º y 18º

Bahréin no fue la piedra de toque para Fernando, tampoco para Carlos, y ya no sorprende a nadie... Especialmente lo de Aston Martin, que hoy fácilmente fue el peor coche de la parrilla en cuanto a ritmo (Alonso terminó 16º y Stroll 18º) y que durante gran parte de esta se 'escondió' con un Fernando que mantuvo el coche entre la 12º y la 15º posición, asomándose de vez en cuando al top 10 cuando la mayoría ya había pasado por boxes. Ganó una posición en la salida (del 13 al 12) pero en las siguientes vueltas le pasaron como aviones hasta tres coches, por ritmo y por neumático (blandos, por los medios del asturiano). El Aston Martin no vale ni para foguearse. Está perdido. Y lo peor de todo, sin rumbo ni un horizonte medianamente esperanzador. Muchos trucos tendrá que sacarse de la manga Newey para que Alonso pueda competir por algo en su presumiblemente último año en Fórmula 1 (2016).

Fernando sigue sin sumar y ya son cuatro carreras

Nadie esperaba mucho de 2025, pero tampoco esto. En sus 21 años en el Gran Circo solo ha tenido tres inicios como este, o peores: 2001 (debut con Minardi), 2015 y 2017 (en McLaren). Han pasado cuatro Grandes Premios y sigue sin estrenar su casillero. Ni un solo punto. Volverá a intentarlo en una semana en Arabia Saudí.

Abandono de Sainz, su segundo; cuatro entre él y Fernando

Carlos Sainz, por su parte, sí coqueteó con los puntos, pero volvió a sufrir mucho con los neumáticos (como todos) y tuvo que entrar muy pronto a boxes. Después luchó hasta donde le dejó el Williams y la situación de carrera. Para colmo, ya cuando estaba fuera de los puntos, perdió piezas en el pontón tras una lucha con Tsunoda y se vio obligado a abandonar a pocas vueltas del final. Antes también tuvo que cumplir una sanción por echar fuera de la pista a Antonelli. Segundo abandono en cuatro carreras, como Fernando... Solo 1 punto entre ambos (Sainz en China).

Dejando a un lado a los españoles, la carrera la dominó de inicio a fin ,y sin ningún tipo de fisura, el australiano Oscar Piastri, que ganó su segunda carrera del año y que ya le respira en la nuca a su compañero de garaje (3º en otro día con demasiados errores). Nuevo podio de Russell (tercero en cuatro carreras) y un Verstappen que minimizó daños en una jornada en la que falló el semáforo, los neumáticos y el Red Bull, pero de nuevo maximizó lo que tenía para seguir en la zona noble del Mundial. Destacados los franceses Gasly (7º) y Ocon (8º) puntuando por segunda vez con un Haas.

