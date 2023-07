Alonso hace autocrítica tras el GP de Bélgica: "Tenemos que mejorar, no cabe duda"

Fernando Alonso ha vuelto a hacer de las suyas. Cuando peor están las cosas para Aston Martin, el asturiano intenta resolverlo de la mejor manera. Así es como lo ha hecho en el GP de Bélgica, remontando desde la novena posición hasta la quinta, consiguiendo así diez puntos en un circuito complicado.

Todavía queda mucho Mundial, Alonso es consiente de lo que significa esta quinta posición: "Este resultado seguramente ayuda a la moral del equipo, para irnos (de vacaciones) con menos peso en los hombros, porque las últimas carreras estaban añadiendo presión a todo el equipo", señaló el piloto asturiano este domingo en Spa-Francorchamps.

"Diez puntos saben muy bien antes del parón veraniego"

A la escudería británica le toca ahora crecer y mirar hacia delante: "En la segunda parte del campeonato, tenemos que mejorar, aunque hoy haya ido bien la carrera, no hemos luchado por el podio. A partir de ahora, hay que seguir trabajando". Sin embargo, según Alonso: "Diez puntos saben muy bien antes del parón veraniego".

No ha sido el mejor fin de semana para el asturiano, pero pocas veces ha tirado la toalla cuando las cosas se han puesto mal o en contra: "Tuve una buena salida y hacia Eau Rouge elegí la parte derecha y tuve suerte, porque adelanté muchos coches. Luego pensé que igual, si no teníamos ritmo, como en las últimas carreras, me iría un poco para atrás. Pero hoy teníamos ritmo y pudimos aguantar a los Mercedes, a George (Russell); y a Norris", comentó.

Tras el parón veraniego, Aston Martin traerá un paquete de evoluciones con la finalidad de tener un AMR23 más competitivo. "Tenemos que mejorar, no cabe duda. Aunque hoy haya ido bien y hayamos sumado buenos puntos, no pudimos luchar por el podio. Tenemos que mejorar, está claro". No obstante, añade lo siguiente: "Hoy hemos demostrado que tenemos buen ritmo aún".

El mensaje por radio de Alonso a Aston Martin

Fernando Alonso agradeció a su equipo la parada en boxes que sirvió para asegurarse su quinta posición en el Gran Premio de Bélgica. El piloto asturiano entró en la vuelta 30, cuando no podía pasar a Lewis Hamilton, pero con Russell amenazando por detrás. Aunque no fue excesivamente rápida, la buena parada de Aston Martin evitó que el de Mercedes le hiciera 'undercut'. "Buen trabajo, chicos", señaló Alonso por radio a Aston Martin.