Aston Martin analiza su estado de forma y promete cambios "en el alerón trasero y en el suelo" para Bélgica

A pesar de la buena manera en la que comenzó el año Aston Martin, encadenando hasta seis podios, desde Canadá la escudería británica ha tenido pocas opciones de pelear por las posiciones de arriba. Y esto no solo ha ocurrido en circuitos poco propicios para el AMR23, también en otros que a priori resultaban más favorables.

No obstante, el jefe de equipo de Aston Martin Mike Krack no quiere "poner excusas". "Otros equipos han progresado y han traído prestaciones a su coche que nosotros no hemos alcanzado. Por eso hemos caído atrás y somos más lentos de lo que esperábamos. Cuando Fernando dijo eso (que Hungría podría ser un circuito para luchar por la victoria), la situación era diferente en cuanto a competitividad", destaca.

Además, no quiere echar balones fuera culpando a los nuevos neumáticos de Pirelli: "Sería una excusa sencilla. Hay una diferencia pequeña con estas ruedas pero se trajeron por razones de seguridad y son las mismas para todos. Son las mismas ruedas que habrá que utilizar a partir de ahora".

Mike Krack no quiere tampoco excusarse en el techo de gasto: "El techo de gasto como excusa para no progresar, a estas alturas de la temporada, es extraño. No es nuestro caso. Intentaremos mejorar el coche, comprender las limitaciones y traer evoluciones que las arreglen en las próximas carreras". Y añade lo siguiente: "Los coches son muy complejos, no es cuestión de añadir carga aerodinámica. Tienes 'porpoising'. Es muy difícil mejorar las prestaciones".

"Confiamos en que lo que traigamos nos hará recuperar competitividad"

El jefe de Aston Martin hace autocrítica: "Por cómo hemos desarrollado el coche, cambias una cosa pero todo lo demás se ve afectado. Generas más carga aerodinámica pero de una manera diferente. En algunas situaciones no hemos tomado la decisión correcta".

Lo que está claro es que no ha habido acierto desde la escudería británica con las últimas evoluciones, perdiendo rendimiento en curva lenta (uno de los puntos fuertes del AMR23). "Confiamos en que lo que traigamos nos hará recuperar competitividad en las próximas carreras. En Hungría esperábamos ser algo más competitivos y no lo fuimos, fue el último dato para confirmar que no vamos en la buena dirección", señala.

Y analiza la importancia de cuidar los neumáticos: "Es cuestión de elecciones, de efectos colaterales que tienes que arreglar. No tengo los datos de los demás, y tengo muchísimos nuestros, pero está claro que cuando deslizas más, degradas más. Cuando tienes un problema de balance, a las ruedas no les gusta y degradas más".

Cambios en Spa

En Spa-Francorchamps, con lluvia y 'sprint', Krack asegura que habrá cambios "en el alerón trasero, con menos carga aerodinámica para aquí o Monza y cambios en el suelo". Y concluye: "Llevaremos algo a cada carrera para corregir paso a paso. Fabricar las piezas lleva tiempo. No puedo decir cuándo estará solucionado el problema porque necesitaremos más datos".