Fernando Alonso, doblado tres veces por Russell en Austria y a un minuto del 17º: "Es difícil..."

Fernando Alonso fue el último clasificado (18º) en el GP de Austria después de una nueva pesadilla conduciendo el que ahora mismo es el peor coche de la parrilla. Terminó 18º porque abandonaron los dos Cadillac -problemas en los frenos- su compañero Stroll en la vuelta 47 y Carlos Sainz. Lo peor fue la abismal diferencia, no con la cabeza (a tres vueltas del ganador, Russell), sino del coche que terminó justo por delante (17º, Albon, a casi un minuto).

Doblado tres veces por Russell y a un minuto de Albon, 17º

"Otro fin de semana de carreras complicado, pero nada que no esperáramos", empezó diciendo el bicampeón del mundo antes de resaltar la importancia de... terminar la carrera: "Fue valioso seguir recopilando datos y continuar mejorando operativamente. Hemos avanzado en algunas de estas áreas en las últimas semanas y esperamos seguir haciéndolo para estar listos cuando llegue nuestra actualización", admitió.

"Seguimos entendiendo más cosas"

"Creo que seguimos entendiendo cada vez más cosas, como ya he dicho, incluso la energía extra que se obtiene al estar a menos de un segundo del coche de delante. No es que tengamos mucha información porque no hemos terminado muchas carreras y no hemos competido con nadie, así que con cada vuelta nos preparamos un poco mejor", siguió explicando Alonso tras un GP en el que todas las escuderías introdujeron mejoras, todas excepto Aston Martin y Williams. Cadillac, por ejemplo, tenía más ritmo pero su fiabilidad sigue siendo su gran talón de Aquiles.

Fernando también fue sancionado por superar el límite de velocidad en el pit en su primera parada por una posible avería en el limitador: "Tuve que entrar en el segundo pit stop en manual y a 75 km/h. Son cosas que pasan a veces", explicaba Fernando.

La mirada puesta en Hungría o Zandvoort

Claro está que Aston Martin seguirá en la cola de la parrilla, al menos, en Silverstone y Spa: "Sabemos dónde estaremos ahí", algo que dificulta y mucho disfrutar aunque sea un poco conduciendo el coche: "Es complicado disfrutar pilotando un coche tan difícil". Todo apunta que la primera grana actualización llegará en pleno verano, ya sea en Hungría, o incluso en Países Bajos.

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