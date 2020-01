Carlos Sainz, sobre la actuación de Fernando Alonso en el Dakar: "Es un campeón y los campeones actúan como está actuando él. A mí no me sorprende"

Carlos Sainz ya es el líder del Dakar 2020. El piloto madrileño, que busca su tercera corona en el mítico rally, se impuso en la tercera etapa del Dakar aunque advirtió de que aún es pronto para pensar en la victoria final.

"Lo importante es ir pasando días y seguir estando ahí delante. Aquí diez minutos corren para un lado y para otro con mucha facilidad. Hay que seguir cautos, pero es mejor seguir adelante que detrás", comentó Carlos Sainz.

Sainz tuvo palabras de elogio para Fernando Alonso, que afronta su primera participación en el Dakar y que este lunes sufrió su primera gran avería en el rally, un percance que, a juicio de Sainz, "le puede pasar a cualquiera".

"Está claro que poco a poco va cogiendo el ritmo a la carrera y está ahí arriba. Quiere seguir adelante para coger experiencia y no me esperaba otra cosa de Alonso. Es un campeón y los campeones actúan como está actuando él. A mí no me sorprende", indicó Carlos Sainz.