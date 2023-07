Alonso y Stroll protagonizan en Austria su primera 'lucha' como compañeros: ¡ojo a la radio de Lance!

No hubo consecuencias ni toques, eso es lo más positivo de la primera 'lucha', si es que podemos llamarlo así, entre Fernando Alonso y Lance Stroll como compañeros en Aston Martin. Terminó por delante el canadiense (4º) pero, otra vez, nos quedamos con la duda de si Alonso estaba atacando o simplemente defendiéndose de los peligros que acechaban, Hulkenberg asediaba con unos medios nuevos.

Por lo visto en carrera, el piloto asturiano tenía mejor ritmo en las últimas vueltas y además contaba con el DRS pero aun así fue incapaz de adelantar a su compañero, que defendió muy bien la posición: "Me faltó una vuelta", dijo Fernando sobre las opciones de adelantamiento. Parece entonces que sí tenía intención de ganar la posición, lo que sí que tenía claro es que no quería arriesgar lo más mínimo. Un movimiento en falso podría haber acabado con la carrera de ambos: "Siempre contienes un poco cuando luchas con tu compañero".

Stroll: "Decidle que no pierda tiempo peleando en pista"

Estuvo cerca, muy cerca el bicampeón, pero finalmente no lanzó el coche. Antes Stroll lanzó un curioso mensaje a su ingeniero: "Decidle a Alonso que no pierda tiempo peleando en pista", aseguraba el canadiense. Lance temía ser adelantado por Fernando pero lo que no quería era que llegara Nico, en eso estaban de acuerdo los dos pilotos. Hubo tregua y Stroll finalizó por delante del español en un fin de semana en el que también se impuso a 'Magic' en la clasificación del viernes (partirá 6º mañana por el 7º de Fernando).

Pese a todo, Aston Martin minimizó daños en un día en el que fueron el tercer equipo en cuanto a ritmo, Ferrari, al menos Sainz, iba mucho más rápido. Leclerc volvió a perderse en la zona media... "Hemos sacado 3 puntos a Ferrari y 8 a Mercedes", dijo Alonso a 'Dazn'. Pequeño bajón de la escudería británica en Austria aunque la mayor cantidad de puntos se reparte mañana y en carrera los Aston siempre rinden.

Los objetivos de Aston Martin para este domingo

Los Red Bull, Sainz, el McLaren de Norris y Hamilton estarán por delante de los monoplazas verdes en la salida de este domingo (15h en la web de Antena 3 Deportes). Varios objetivos para los Aston Martin en el Red Bull Ring: pasar a Mercedes en Constructores (5 puntos por encima), que Alonso recorte más puntos a Pérez en la lucha por el segundo puesto en pilotos (133 a 121) y Checo saldrá 15º por el 7º del español, y que Lance acabe lo más arriba posible para terminar de cuajar un gran fin de semana.