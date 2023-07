Fernando Alonso critica el formato al sprint: "Esto no funciona, no estoy contento"

No ha empezado bien el fin de semana en Austria para Aston Martin. Pese a que los resultados no son malos del todo, ambos coches se han despegado de la zona privilegiada de la tabla, al menos en las dos clasificaciones. Alonso saldrá 6º hoy en la sprint.

Ayer los límites de pista y hoy una absurda norma sobre los neumáticos

Entre los límites de pista y el extraño reglamento del uso de neumáticos en el nuevo formato al sprint, los pilotos y las escuderías están más confundidas de lo habitual. El viernes se produjo un completo caos en pista con tiempos que desaparecían y volvían tras mostrarse en pantalla (los famosos límites de pista), hoy los pilotos tomaron nota pero tuvieron que estar más pendiente de gestionar y apañarse con las gomas que tenían.

"No estoy contento con la norma"

Alonso terminó más contento ayer que hoy, y nada más bajarse de su AM23 esta mañana criticó precisamente el uso de los neumáticos: "Estar en el top-8 con los dos coches es un milagro porque con estas reglas solo hemos podido usar neumáticos usados para la clasificación. Entiendo que si está seco hay que usar medio en Q1, medio en Q2 y lo que te quede en Q3. Pero con estas condiciones las reglas permitieron usar cualquier rueda y es una desventaja para los que ayer entraron en Q3. No estoy muy contento con la norma", dijo el asturiano.

"Las reglas no funcionan"

El tercer clasificado del Mundial de pilotos lanzó otro mensaje a la FIA para que de una vuelta a este tipo de formato: "Espero que mejoremos el formato del sprint, esto es un test para mejorar pero luchamos por cosas grandes en el campeonato y no deberíamos encontrarnos clasificando con neumáticos usados por hacerlo bien el viernes. Son condiciones diferentes a quienes ayer no lo hicieron así. Se ha visto que las reglas no funcionan, no estamos en igualdad de condiciones", sentenció el piloto de 41 años.

Stroll se pone las pilas y Sainz destaca pese a ser 5º

Por otra parte, Lance Stroll consiguió igualar más el balance en clasificación, aunque la de hoy no cuente como tal, ayer le ganó la partida a Fernando y hoy saldrá justo por detrás de él. No terminó de ser un mal día para Sainz teniendo en cuenta que se perdió 10 de los 11 minutos de la S1 y que salió para dar una vuelta y jugárselo todo, lo bordó (marcó el mejor tiempo). El madrileño saldrá 5º hoy pero seguramente era el único que tenía ritmo para 'luchar' con Max por la 'pole' pero tuvo que usar neumáticos muy usados que aun así le dejaron a dos décimas del otro Red Bull.