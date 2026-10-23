Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo en 2026: Cristiano Ronaldo lidera la lista de Forbes

Cristiano Ronaldo y Leo Messi siguen dominando el fútbol mundial, al menos en lo económico. Pese a encontrarse en la recta final de sus respectivas carreras, ambos encabezan la lista de los futbolistas mejor pagados del mundo para la temporada 2026-27, según las estimaciones publicadas por la revista Forbes. El portugués lidera la clasificación con unos ingresos anuales de 300 millones de dólares, mientras que el argentino ocupa la segunda posición con 145 millones.

La clasificación tiene en cuenta tanto los ingresos que los jugadores perciben por sus contratos deportivos como los que obtienen fuera del terreno de juego a través de patrocinios, inversiones y negocios personales. Una combinación que permite a las grandes estrellas multiplicar sus ganancias y que demuestra que su influencia económica va mucho más allá del fútbol.

Entre los diez primeros también aparecen algunas de las principales figuras de la nueva generación, como Kylian Mbappé, Erling Haaland y Lamine Yamal. El Real Madrid es el club con mayor representación, con tres futbolistas entre los diez mejor pagados: Mbappé, Vinícius Júnior y Jude Bellingham.

CR7, el jugador mejor pagado del mundo

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo continúa siendo el futbolista con mayores ingresos del planeta. El delantero portugués del Al-Nassr encabeza el ranking de Forbes con 300 millones de dólares anuales, de los que 250 millones proceden de su actividad deportiva y otros 50 millones de sus negocios y acuerdos comerciales.

El portugués se encuentra cada vez más cerca de la retirada y también de alcanzar la histórica cifra de 1.000 goles en su carrera. Sin embargo, su futuro económico parece asegurado. Forbes estima que el delantero cuenta con un patrimonio neto de aproximadamente 1.200 millones de dólares, fruto de sus contratos deportivos y de una extensa cartera de inversiones.

Cristiano ha diversificado sus negocios con participaciones en empresas como Perplexity y Whoop, además de desarrollar su propia marca comercial, CR7, vinculada a sectores como la moda, las fragancias y los hoteles. Su capacidad para generar ingresos fuera del terreno de juego sigue siendo una de las mayores del deporte mundial.

Messi gana más dinero fuera del campo

Leo Messi ocupa la segunda posición con 145 millones de dólares anuales, aunque su caso presenta una particularidad: sus ingresos comerciales y empresariales superan los que percibe como futbolista. Según Forbes, el argentino gana 70 millones de dólares dentro del campo y otros 75 millones mediante patrocinios, inversiones y negocios.

El jugador del Inter Miami, que acaba de despedirse de la selección argentina después de alcanzar la final del Mundial 2026, continúa ampliando sus intereses empresariales. Entre sus operaciones recientes destacan la adquisición del Eldense, club español de Segunda División, y la compra del Cornellà, realizada meses antes.

Messi también mantiene acuerdos comerciales con grandes compañías internacionales como Adidas, Apple TV, Mastercard y Michelob, además de colaboraciones con OpenAI y Duracell. Su imagen sigue siendo uno de los principales activos comerciales de la MLS, competición en la que se ha convertido en su gran referente mediático.

Mbappé y Haaland lideran la nueva generación

Por detrás de Cristiano y Messi aparece Kylian Mbappé, que completa el podio con unos ingresos estimados de 100 millones de dólares. El delantero francés del Real Madrid percibe 70 millones por su actividad deportiva y otros 30 millones a través de acuerdos comerciales y negocios personales.

Una de sus principales novedades empresariales ha sido su vinculación con la marca deportiva On, relacionada con el extenista Roger Federer, después de poner fin a su larga relación comercial con Nike. Mbappé también cuenta con una participación accionarial en la compañía, reforzando su apuesta por las inversiones fuera del fútbol.

La cuarta posición corresponde a Erling Haaland, delantero del Manchester City, con 85 millones de dólares anuales. El noruego es el único representante de la Premier League entre los cinco primeros, pese a que el campeonato inglés continúa siendo uno de los que más dinero invierte en fichajes.

Haaland combina su contrato con el Manchester City con importantes acuerdos publicitarios, entre ellos los firmados con Nike, Revolut y la empresa china de té Walovi. El delantero noruego y Mbappé representan así el relevo generacional en la élite deportiva y económica del fútbol.

Vinícius y Lamine Yamal, entre los 6 primeros

El Real Madrid también cuenta con Vinícius Júnior en la quinta posición. El brasileño, que recientemente renovó su contrato hasta 2032, alcanza unos ingresos de 76 millones de dólares, repartidos entre 48 millones procedentes de su actividad deportiva y otros 28 millones de acuerdos comerciales.

Entre las empresas vinculadas a su imagen destacan Fanatics, Hugo Boss y la compañía brasileña de telecomunicaciones Vivo. El delantero continúa siendo uno de los futbolistas con mayor proyección comercial, pese a las dificultades deportivas que ha atravesado durante los últimos meses.

La gran irrupción de la clasificación es Lamine Yamal. El futbolista del Barcelona, de apenas 19 años y reciente campeón del mundo con España, ocupa la sexta posición con 55 millones de dólares anuales, de los que 35 millones corresponden a su contrato deportivo y otros 20 millones a ingresos comerciales.

Su creciente popularidad ha despertado el interés de numerosas marcas internacionales. Según Forbes, "American Eagle firmó este año un contrato de cinco años con él, sumándose así a la lista de una docena de patrocinadores de Yamal".

Mané, Bellingham, Kane y Salah completan el ranking

La séptima posición corresponde a Sadio Mané, compañero de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr, que percibe unos 54 millones de dólares anuales. De esa cantidad, 50 millones proceden de su contrato con el club saudí, mientras que los cuatro restantes corresponden a sus acuerdos comerciales, entre ellos su vinculación con New Balance.

Jude Bellingham aparece en el octavo puesto con 45 millones de dólares, convirtiéndose en el tercer futbolista del Real Madrid presente en la clasificación. El centrocampista inglés obtiene 29 millones por su actividad deportiva y otros 16 millones fuera del campo.

Harry Kane, con 42 millones de dólares, ocupa la novena posición, mientras que Mohamed Salah cierra el listado con 40 millones. El delantero egipcio, que esta temporada cambió el Liverpool por el Trabzonspor turco, reparte sus ingresos a partes iguales entre su contrato deportivo y sus acuerdos comerciales.

Los 10 futbolistas mejor pagados del mundo

Estas son las estimaciones de ingresos para la temporada 2026-27, incluyendo los contratos deportivos y las ganancias obtenidas fuera del terreno de juego:

1. Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 300 millones de dólares. 250 millones dentro del campo y 50 millones fuera.

2. Leo Messi (Inter Miami): 145 millones de dólares. 70 millones dentro del campo y 75 millones fuera.

3. Kylian Mbappé (Real Madrid): 100 millones de dólares. 70 millones dentro del campo y 30 millones fuera.

4. Erling Haaland (Manchester City): 85 millones de dólares. Desglose pendiente de confirmación.

5. Vinícius Júnior (Real Madrid): 76 millones de dólares. 48 millones dentro del campo y 28 millones fuera.

6. Lamine Yamal (FC Barcelona): 55 millones de dólares. 35 millones dentro del campo y 20 millones fuera.

7. Sadio Mané (Al-Nassr): 54 millones de dólares. 50 millones dentro del campo y 4 millones fuera.

8. Jude Bellingham (Real Madrid): 45 millones de dólares. 29 millones dentro del campo y 16 millones fuera.

9. Harry Kane: 42 millones de dólares. 29 millones dentro del campo y 13 millones fuera.

10. Mohamed Salah (Trabzonspor): 40 millones de dólares. 20 millones dentro del campo y 20 millones fuera.