México se queda sin Lebrón y Galán: el gaditano es baja por motivos personales

Juan Lebrón y Alejandro Galán, tercera mejor pareja del circuito del World Padel Tour, será baja en el México Open de Pádel que se disputa entre el 20 y el 26 de noviembre.

Hace unas horas el jugador gaditano Juan Lebrón ha anunciado en redes sociales que no podrá disputar el torneo por "motivos personales": "¡No vamos a poder jugar en México por motivos personales! Me da mucha pena no jugar en un país que tanto disfruta el pádel. Espero vernos pronto", explica el jugador en la red social 'X'.

Tampoco estará la pareja nº1 femenina

El campeonato, además, no podrá disfrutar tampoco de la mejor pareja femenina del año, Ariana Sánchez y Paula Josemaría, después de que la cuenta del World Padel Tour informara de la ausencia de Paula Josemaría, de la que todavía no se conocen las causas del abandono.

Las bajas de estas dos parejas han supuesto un jarro de agua fría para el torneo a un solo día de que arranque el cuadro principal.

Precisamente Lebrón y Galán venían de ganar el título en Mälmo, que además era el cuarto en los últimos seis torneos disputados (Mälmo, Menorca, Alemania y Finlandia). Los dos jugadores españoles tenían previsto debutar el próximo miércoles 22 de noviembre ante Jorge Angles Ponce y Jose Pedro Montalban.

Veremos si están en Barcelona...

Una pena para ellos, que venían a México lanzados y en un estado de forma brutal, el mejor del año sin duda. No obstante, en principio no habría problema para que estuvieran presentes en la última cita del año, que además se disputa en Barcelona: el Boss Master Final 2023. Este torneo es uno de los más importantes y especiales del año ya que reúne a las 32 mejores palas del planeta, el campeonato tendrá lugar del 14 al 17 de diciembre de 2023 en el Palau Sant Jordi.

No obstante, antes de Barcelona viene México, y está ya a la vuelta de la esquina, mañana comienza el cuadro principal...