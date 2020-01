Las mejores frases de Kobe Bryant: "Si quieres ganar, ven a jugar conmigo"

Kobe Bryant perdió la vida el domingo junto a su hija de 13 años, Gianna María, y otras nueve personas en un fatal accidente de helicóptero. La muerte de la leyenda de la NBA ha conmocionado no solo al mundo del deporte.

Los pasajeros viajaban por una zona remota de la ciudad de Calabasas, unos 50 kilómetros al noroeste de Los Ángeles. El exjugador de los Lakers se movía habitualmente en su helicóptero Sikorsky S-76, que partió hacia las 09.00 hora local (17.00 GMT) del domingo, bajo una intensa niebla desde el Condado de Orange, donde vivía.

Nacido en Filadelfia hace 41 años, Bryant abandonó el baloncesto hace cuatro años, poniendo fin a una prolífica carrera de veinte años. Desde sus inicios ya apuntaba maneras y fue elegido en la primera ronda del 'draft' de 1996. Bryant ganó cinco anillos de la NBA, dos premios al jugador más valioso (MVP) de las finales de la NBA y fue el MVP de la liga en 2008. Nadie resultó indiferente a su figura, ni osó formular crítica alguna a su forma de jugar, aunque cosechó amores, tempestades y algún que otro odio.

Durante sus años en la élite dejó muchas frases para el recuerdo que dejaban clara su faceta de líder:

"Todo lo negativo, presión, retos; es una oportunidad para levantarse".

"Cualquiera que desee ser uno de los grandes, debe entender los sacrificios que vienen con ello. ¿O prefieres quedarte como un jugador mediocre?".

"He jugado a través del sudor y del dolor, no porque me llamara el desafío, sino porque tú (el baloncesto) me llamaste".

"Hay noches en las que dudo de mí. Tengo miedo al fracaso. Todos tenemos dudas, no hay que negarlo. Pero no nos rendimos y seguimos adelante".

"No puedo identificarme con la gente floja. No los entiendo, no quiero entenderlos".

"No puedo relacionarme con gente perezosa. No hablamos el mismo idioma".

"Los jóvenes están jugando a las damas, mientras yo estoy aquí jugando al ajedrez".

"No suelo hablar mal, pero cuando lo hago, voy a la yugular".

"Si quieres ganar, ven a jugar conmigo. Si quieres ser segundo, vete a otra parte".

"El liderazgo es solitario. No tengo miedo a la confrontación para llevarnos a donde tenemos que ir".

"Si eres un líder, no vas a satisfacer a todo el mundo".

"No sé si puedo llegar a las estrellas o la luna, o donde sea. Si caigo por el precipicio o desde el pedestal todavía habré aprendido algo".