Sale a la luz la conversación entre torre de control y el helicóptero de Kobe Bryant: "¡Estás volando demasiado bajo!"

"Two echo x-ray (nombre en clave de la aeronave), aún estás muy bajo", advirtieron desde la torre de control, según un audio que se ha revelado de la última conversación con el helicóptero de Kobe Bryant en el que murieron el jugador, su hija de 13 años y siete personas más.

Esto no significa que el aparato volase a una altitud temeraria, sino que la torre apenas recibía su señal. Tras este contacto, alrededor de las 9:47 a.m. no se recibió respuesta de la nave.

El destino del vuelo era el aeropuerto de Burbank, pero tuvo que esperar al menos 15 minutos a recibir la autorización para aterrizar por culpa de la niebla.

El aparato se estrelló en una colina de la localidad californiana de Calabasas, con unas condiciones meteorológicas muy adversas para volar.

La Policía no volaba

El portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles ha explicado que el cuerpo policial tuvo que dar orden a sus helicópteros de suspender todos los vuelos por la falta de visibilidad, inferior al mínimo de seguridad de tres kilómetros.

Se considera poco probable que el helicóptero haya sufrido algún fallo mecánico tan grave como para causar el accidente. Tenía dos motores gemelos y podría haber seguido volando solo con uno. Un fallo simultáneo de los dos motores es algo casi imposible.

Los datos de monitorización de ese vuelo también muestran que el piloto realizó al menos seis veces una trayectoria circular a baja altitud. Volaba tan bajo que los controladores aéreos advirtieron al piloto de que estaban perdiendo su señal instantes antes del accidente.

Poco antes de la colisión, el pilotó elevó el vuelo de manera brusca y después chocó contra una colina. Una de las hipótesis apunta a que el piloto se desorientó por la niebla, perdió la noción del espacio a su alrededor y no vio la colina hasta que fue demasiado tarde.