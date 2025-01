El medallista olímpico Klete Keller, indultado por Donald Trump tras el asalto al Capitolio

Una de las primeras cosas que ha hecho Donald Trump tras su vuelta a la presidencia de los Estados Unidos ha sido indultar a cerca de 1.600 personas, entre las que se encuentra el exnadador y medallista olímpico Klete Keller, condenado a seis meses de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional por participar en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero 2021.

Su enorme estatura lo hizo fácil de identificar en las imágenes de seguridad del Capitolio ese día. También lo hizo su chaqueta del equipo de Estados Unidos. Keller no fue acusado de ningún delito violento y se declaró culpable de un solo cargo de obstrucción de un procedimiento oficial.

Los fiscales, que llegaron a pedir una sentencia de prisión de 10 meses, llegaron a decir que Keller se resistió ante los agentes. Además, un vídeo le captó profiriendo cánticos ofensivos contra el entonces líder de la mayoría del Senado, Charles E. Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi.

"Es una sensación de alivio increíble"

Tras recibir el indulto, el exnadador ha concedido una entrevista a 'The Washington Post' en la que asegura que ese perdón otorgado por Donald Trump "es una sensación de alivio increíble". "No me pareció real. Y al despertarme esta mañana, pensé: 'Dios mío. Esto se acabó. Ya no tengo que volver a comunicarme con mi agente de libertad condicional'", ha señalado el campeón olímpico de relevo 4×200 metros libres de Atenas 2004 y Pekín 2008.

Cuatro años después del asalto al Capitolio, Keller reconoce que se arrepiente de haber participado activamente en los altercados: "Sé que mis acciones enfurecieron y causaron daño a millones de estadounidenses. Le dije esto al juez y lo dije en serio. Actué sin pensar. No me detuve ni me tomé tiempo para reflexionar".

"Realmente me arrepiento de las acciones que tomé ese día. Amo este país"

"Realmente me arrepiento de las acciones que tomé ese día. Amo este país. Estoy muy agradecido de tener ahora la oportunidad de seguir adelante", ha abundado Keller, que en cuanto fue acusado por el tribunal de Denver de participar en el asalto se entregó a las autoridades federales. Keller se justifica afirmando que se encontraba en un periodo oscuro en ese momento y que se sintió atrapado por la adrenalina de la turba.

Mientras Trump hacía campaña para regresar a la Casa Blanca, defendió a los arrestados por sus acciones el 6 de enero como "rehenes" y "patriotas". Keller dijo que votó por al candidato republicano en las elecciones del noviembre pasado, pero nunca se hizo ilusiones sobre un indulto. "Había llegado a la conclusión de que sería un delincuente convicto por el resto de mi vida", dijo.

Mítico 4x200 metros

Keller, de 42 años, se hizo conocido mundialmente por formar parte del relevo estadounidense compuesto por Phelps, Lochte y Vanderkaay que batió el récord mundial de 4x200 en los Mundiales de Melbourne 2007. Además, en Juegos Olímpicos llegó a ganar cinco medallas, dos de ellas de oro.

