Matan a una yegua de carreras lesionada y sirven su carne en un comedor social: se dieron cuenta por un microchip

Una yegua de pura sangre que competía en carreras fue llevada al matadero sin que su dueño lo supiera y su carne fue servida en un comedor social de Turquía, donde uno de los comensales se encontró con un microchip perteneciente a la yegua, llamada Smart Latch.

Se lesionó la pata y fue llevada al matadero sin conocimiento de su dueño

El animal competía desde 2024, tenía apenas cuatro años y tras una lesión en la pata había sido retirada de las carreras recientemente. No obstante, al parecer su dueño nunca se enteró de que el animal fue llevado al matadero.

Su carne apareció en un comedor

La peor parte fue que poco tiempo después su carne fue servida en un comedor social de la ciudad meridional de Mersin. Ahí, uno de sus comensales sintió "algo" en su plato 'kavurma' (comida típica turca) y poco después, tras investigar el plato descubrieron un microchip perteneciente al caballo, de nombre Smart Latch, quien había ganado carreras en el hipódromo de la ciudad vecina de Adana.

Su dueño quería donarla a un club de equitación

Tras conocer el trágico destino de su yegua, el dueño se mostró desolado en una entrevista con la cadena privada turca DHA: "Estamos devastados". Por otra parte, Topcu, su dueño, pensó en donarla a un club de equitación a través de un transportista local que conocía, hasta que fue contactado por el Ministerio de Agricultura, quien le impuso una multa de 132.000 liras turcas (unos 3.000 dólares) por no haber declarado oficialmente la donación.

¿Qué es el kavurma?

El plato en el que fue encontrado la carne de la yegua era el kavurma, que se refiere a un plato hecho salteando o friendo cebollas y carne como cordero, ternera liebre u otra caza rápidamente a fuego alto.

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