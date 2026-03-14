Marko Usabiaga, el atleta vasco de 22 años que ha renunciado al Europeo: "No saldré con la camiseta de España"

El atleta español Marko Usabiaga anunció el pasado miércoles que ha renunciado a competir en el Campeonato de Europa de Obstáculos que se disputará en Irún del 28 al 31 de mayo porque no quiere "vestir la camiseta de España".

"He renunciado a mi plaza"

El deportista de apenas 22 años reconoció en el medio 'Euskadi Irratia' que no competirá en la cita europea de Irún del 28 al 31 de mayo: "No saldré con la camiseta de España ni correré una carrera de obstáculos. Tenemos el campeonato de Europa aquí este año, en el País Vasco, en Irún, y he renunciado a mi plaza", explicó el corredor vasco.

Usabiaga es uno de los pocos expertos en la modalidad de obstáculos en el territorio nacional, por lo que su presencia en el Europeo era importante para el equipo español: "Lo entiendo, así me lo enseñó mi familia. Mi padre hizo lo mismo, pero hace muchos años...".

Ya ha sido campeón de Europa

El joven atleta es prácticamente una referencia en esta modalidad, donde ganó el Campeonato de Europa en los Dolomitas en la edad de 18-19 años, fue tercero en el Campeonato de Europa en Hungría, campeón de España con 19 años, y ganado carreras importantes OCR como Valhalla Race Castellón, Poseidón Race Galicia, y Medieval Extreme Race en Peñíscola. En todas estas competiciones siempre portaba la bandera del País Vasco.

Él mismo asegura que sus comienzos no fueron fáciles, e incluso llegó a probar con el fútbol cuando era más joven, pero nunca se dio por vencido: "Cuando era pequeño, siempre quedaba de los peores. Aun así, siempre quise ser el mejor y desde entonces no he parado de intentarlo. Creo que cada día estoy más cerca", contaba en una entrevista para para Noticias de Gipuzkoa.

Podría ser sancionado con hasta 30.000 euros

Por otra parte, si la RFEA decide convocarle, el atleta, de negarse a ir sin una justificación válida podría considerarse una infracción muy grave según la Ley del Deporte, lo que podría derivar en sanciones económicas (3.000€ - 30.000€) o incluso en la suspensión de su licencia federativa durante varios años.

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